資深演員班鐵翔夫婦遭前女友傳訊恐嚇　逆轉判賠15萬

▲班鐵翔夫婦遭前女友傳訊恐嚇，二審法院判賠15萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

63歲資深演員班鐵翔，2016年與妻子藺婉容Celine結婚，但卻遭班鐵翔的前女友劉姓女子長期恐嚇、網路霸凌。劉女傳訊息給雙方共同友人，指稱班鐵翔為「爛到掉渣的人渣班鐵翔」、「這他馬的烏龜轉世」、「人渣」等，又說要讓他在業界活不下去。班鐵翔起訴求償300萬元，一審未准，二審15日改判劉女須賠償15萬元。可上訴。

曾演出上百部戲劇的演員班鐵翔，2016年間與同居多時的女友結婚。但2人結婚後，就開始收到劉女的恐嚇、誹謗訊息，時間長達3年多。班妻藺婉容疑似因為精神壓力太大，去年底傳出吞藥輕生，也讓這起事件再度曝光。

班鐵翔起訴指出，劉女在2016年10月14日傳送訊息給雙方共同的賴姓、吳姓兩名友人，訊息內容包含「爛到掉渣的人渣班鐵翔」、「這他馬的烏龜轉世」、「人渣」等字眼，還說「我是現在看到你是會想打你！你不要讓我太抓狂！我會讓你在你業界活不下去」。

另外班鐵翔也懷疑劉女在同年月22日，於自己臉書友人之頁面上掛上連結，指稱「這些曖昧女子，也和我相同，這些年來，不斷在金援班鐵祥以及提供住所給班鐵祥。」、「其中有一位提供住所的女子，班鐵翔吃喝用都是這位女子支付外，班鐵翔還對這位女子母親動粗，將這位母親推倒在地並辱罵。制止他，也被班鐵翔毆打辱罵多次。」、「總金額是130多萬。提供住所那位女子：10萬（酒店交際賒帳費用）50萬（家裡急需資金用）。我本人…另一位…」、「甚至辱罵以及恐嚇我以及另一位長期金援以及提供住所那位女子。」班鐵翔認為夫妻名譽、精神均受損害，因此求償300萬元。

一審法院未准，班鐵翔夫婦上訴二審，高等法院15日做出逆轉判決。高院認為傳訊給雙方友人的部分，確實影響班鐵翔名譽，並使他心生恐懼，必須賠償15萬元；至於臉書連結的部分，高院認為無法證明是劉女所撰寫，因此這部分沒有判准。可上訴。