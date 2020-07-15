假領養真宰殺！苗栗詐領20流浪犬宰殺食用案3人有罪定讞

▲苗栗假領養真宰殺流浪犬案件，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗男子邱坤豐，從2018年1至6月間，到竹苗等地的公立收容所領養20隻流浪犬，但犬隻全數失蹤。檢警獲報後，查出邱男將領養的狗轉賣給台中的同夥莊金樹，再交給越南移工阮維書宰殺食用，檢方因此依照違反《動物保護法》提起公訴，一審查無實證判無罪，二審逆轉改判3人5到6月刑期。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

本案於2018年間，由動物保護志工發現，報警處理，檢警秘密偵辦後，全案才因此爆發。檢方起訴指稱，邱男2018年至新竹縣、新竹市、苗栗縣公立收容所領養20犬，但犬隻全數失蹤，檢警追查後，發現邱男將犬隻賣給台中的同夥莊男，再由莊男委託越藉移工阮男，在莊男家中的三合院中宰殺，供人食用。

檢警找上門時，3人全都矢口否認犯罪，但檢警在三合院中查扣的許多動物毛髮、狗頭、狗腳殘骸以及血跡等等，經過鑑定後，發現分屬於3隻不同流浪狗所有。檢方因此依照《動物保護法》，對3人提起公訴。

一審法院審理後，以查無實證為由判處無罪。案件上訴二審，台中高分院今年3月間逆轉改判有罪。台中高分院有罪理由主要是依照現場查扣的客觀證據，越南移工手機中的動物屠體照片，以及相關證人間的供詞，認定他們確實領養「配戴藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩」，而後轉賣並宰殺食用。

二審法院量刑時，認為「三人無視於動物保護法所宣示尊重動物生命及保護動物的立法意旨，恣意宰殺犬隻供人食用，對保護動物的善良社會風氣影響甚為巨大，所為實不能寬容放縱；同時考慮狗類動物具有相當於人類幼兒的認知技能，可感受人類的情緒，並能透過眼神、肢體動作和聲音傳遞快樂、恐懼、害怕、痛苦等情感，是人類最忠實的朋友，但邱男等三人竟宰殺犬隻供人食用，主觀惡性不輕，且手段兇殘。」二審因此將邱男、莊男均判刑5月，阮男判刑6月，分別可易科罰金24萬元與27萬元，阮男執行完畢後，驅逐出境。全案再上訴最高法院，最高法院15日駁回上訴定讞。