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新冠肺炎成「新常態」　美教授在台大公衛坦言：學生回歸校園是大挑戰

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▲新冠肺炎已成「新常態」　台大公衛要與美加大合力推科技防疫。（圖／翻攝台大公衛直播）

▲新冠肺炎已成「新常態」，台大公衛要與美加大柏克萊分校合力推科技防疫。（圖／翻攝台大公衛直播）

記者嚴云岑／台北報導

美國總統川普日前表示，若大學秋季持續線上授課，將停發留學生簽證，已入境者也需離境，讓許多大學紛紛擬定應變措施。美國加州大學柏克萊分校公衛學院院長呂淳祺今（14）日出席台大公衛學院抗COVID-19說明會表示，現規劃借助科技防疫，讓4.5萬名學生回到校園，目前傾向採唾液測試與合併檢測，但他也坦言，這會是一大挑戰。

新冠肺炎全球疫情再升溫，截至7月12日，全球確診數已破1290萬人，康復率也從原本的近60%再度下降，尤其美國仍有多州疫情嚴峻。台大公衛學院陳秀熙副院長表示，美國6月28日起，至少有16周暫停社交解封，而全球尚有33%的國家解封指數大於1，多集中在美國、南印度、中南美洲等，不適合對其開放邊境。

請繼續往下閱讀...

出身台灣的呂淳祺（Michael Lu），是加州大學柏克萊分校首位華裔公衛學院院長，他於6月30日抵達台灣後，先完成14天隔離檢疫，出關第一天就至台大公衛學院分享科技防疫建議，以及台美未來的合作模式。

▲新冠肺炎已成「新常態」　台大公衛要與美加大合力推科技防疫。（圖／翻攝台大公衛直播）

▲新冠肺炎疫情逆勢上漲，下週恐有1450萬人確診。

呂淳祺演講一開始就提到，他以身為台裔美國人為傲，新冠疫情延燒至今未歇，代表大流行已成「新常態」，在與疫情共處的社會中，公衛不能像開關一樣，只有在需要時才打開，更不能只靠邊境管制就能解決，因此需要技術創新與各界專家合作，才能讓民眾在防疫的不便中，兼顧日常生活。

呂淳祺說，加大柏克萊分校有4.5萬名學生，逐一檢測曠日費時，現規劃透過區塊鏈系統，用最少的人力，主動掌握所有學生的健康狀況，並評估檢測唾液、基因編譯等可行性，但目前看來，準確度有待加強。

除了主動監測外，加大柏克萊分校也有環境消毒、戴口罩、維持社交距離等積極作為，並規劃透過大數據與手機定位，追蹤學生的活動軌跡，以期在疫情發生後，及早找出個案並防堵社區傳播。

▲新冠肺炎已成「新常態」　台大公衛要與美加大合力推科技防疫。（圖／翻攝台大公衛直播）

▲美國加州大學柏克萊分校公衛學院院長呂淳祺至台大公衛演講。

台大公衛學院院長詹長權說，台大未來將與加州柏克萊大學合作，成立健康加速器，希望能效仿冰島用科技引導國家防疫。他表示，冰島36萬人口中，已有1/6人完成檢測，該國政府還會幫每一隻病毒訂性，找出生物傳播源頭。

詹長權感嘆，台灣與冰島在新冠肺炎防疫的成績均傲視國際，但台灣檢測量太少，以致數據不足。而冰島除了規劃對全體國民做檢測外，在邊境防疫也是採全數篩檢測策略，6月15日起施行1個月，在3萬名入境人口中，只有12人驗出陽性需隔離，其餘99.5%直接放行，提早促進經濟活絡，呼籲台灣也應跟進。

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