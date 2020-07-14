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台灣首發現大屯山「火山通道」！噴發口及岩漿流向曝光　金山、士林北投須警覺

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▲▼中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊，首度在台灣大屯山觀測到「火上通道」。（圖／記者林育綾攝）

▲中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊，首度在台灣大屯山觀測到「火上通道」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊，首度在台灣大屯山觀測到「火上通道」，位於大屯火山群的擎天岡、大油坑一帶，將來若火山噴發，最有可能從這個通道噴出，而岩漿將往地勢較低處流去，因此大台北金山方向，還有士林北投、天母一帶都需要警覺，政府可針對最可能的區域加強監測、防災、撤離等相關措施。

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▲▼台灣首發現「火山通道」！噴發口及岩漿流向曝光　金山、北投天母須警覺。（圖／翻攝自Scientific Reports）

▲大屯山大油坑一帶，「深度2公里、直徑500公尺」的火山通道，9成地震集中在此。（圖／翻攝自Scientific Reports）

林正洪表示，此次觀測的「火山通道」位在大屯山擎天岡邊界大油坑附近的地底下，有形成約「深度2公里、直徑500公尺」的柱狀空間，也像是地下煙囪，團隊整理2014年至2017年的觀測數據發現，9成地震都集中在此，代表它很可能是火山氣體的釋放通道，假設未來岩漿要噴發，很可能就是從這個通道噴出。

▲▼中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊，首度在台灣大屯山觀測到「火上通道」。（圖／記者林育綾攝）

▲未來岩漿庫的岩漿若要噴發，要找一個出口，這個通道會是很大的可能。（圖／記者林育綾攝）

他解釋，就像煮開水，壺口是釋放壓力的地方，高溫滾水要找一個出口；而未來岩漿庫的岩漿若要噴發，要找一個出口，這個通道會是很大的可能，當然不排除其他可能性，因為地下結構複雜，但這會是一個較高的可能性。

▲▼台灣首發現大屯山「火山通道」,大屯山現場。（圖／林正洪團隊提供）

▲▼台灣首發現大屯山有「火山通道」。（圖／林正洪團隊提供）

▲▼台灣首發現大屯山「火山通道」,大屯山現場。（圖／林正洪團隊提供）

而岩漿會往地勢低處流，因此要看噴發口靠近哪裡，有可能往金山方向流去，也可能往士林、天母、北投方向，若噴發量不大，也可能僅在山上，只是這些都無法斷定，只能預估，但是有可能性的區域，政府在防災上都能事先做規劃。

▲▼中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊，首度在台灣大屯山觀測到「火上通道」。（圖／記者林育綾攝）

▲中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊，持續觀測及研究。（圖／記者林育綾攝）

林正洪透露，其實團隊觀測大屯山火山群已經有20年，但2014年起研究經費增加後，團隊增加了1倍的觀測站，才觀測到更仔細的狀況，發現地震很有規律的集中在這個火山通道上。目前研究仍在進行中，只是新的數據資料尚未完整整理。而此次的研究，已經登上今年4月的國際知名期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

▲▼大屯火山空拍。（圖／記者林振民攝）營陽企字第1091002858號

▲大屯山有「火山通道」。（圖／記者林振民攝，營陽企字第1091002858號）

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