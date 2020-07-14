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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

錢建榮／讓死刑一致決成為參審陪審共識

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▲▼民間司改會，國民法官，參審，陪審。（圖／民間司改會提供）

▲國民法官到底要採參審、陪審或者兩制併行，引起民團抗議，並造成討論。（圖／民間司改會提供）

司法院與行政院會銜提出的《國民參與刑事審判法》草案，面對民間團體質疑是獨尊參審制，排除陪審制，司法院一連發了好幾篇新聞稿澄清，說明草案已融和陪審制的特色與元素，尤其是5月13日的新聞稿。

但司法院所舉的，不論是國民法官人數、選任方式、卷證併送或開示與否，以及調查證據的方式等，根本都不是陪審制的核心元素。陪審制固然是人民參與審判的典型，但不是唯一。一般而言，陪審制最大的特色是由人民決定起訴犯罪事實（罪名）的有無，由法官決定如何適用法律（包括程序法及實體法）及量刑，因為人民不是法律適用的專家；參審制則是由人民與法官共同決定事實、法律適用及量刑，也就是職業法官開放審判權限與人民共享。

拿人命來挽救司法公信

反應在評議表決上，因為全由人民決定，陪審制因而要求必須一致決，以提高人民的心證門檻及強化檢察官的舉證要求，只要有1票不同意可能就是無效審判；參審制則維持職業法官原有的多數決，以參審人民的人數調節法官獨斷的可能，尤其在認定有罪之後的量刑決定上，另有一套表決計算公式（參見《法院組織法》第105條）。

參審、陪審都是藉由人民參與審判，賦與司法民主正當性，強化民意基礎，如何選擇是政策決定，並無孰優孰劣之別，而且還應視《憲法》對於司法權的設計而定。我國《憲法》並未明定人民有參與審判的義務，不像陪審制國家有《憲法》的明文基礎，相信這也是前朝司法院連參審制都不敢採行，發明「只給你看不給你判」的觀審制的緣故。

《國民參與刑事審判法》很顯然以參審制為基底及架構，將兩種案件強制加入國民審判：10年以上及故意犯罪因而致人於死者，都是重大犯罪。特別是後者，也就是殺人案件全數交出來讓人民參與。可想而知，聳動的殺人案件總是牽動社會敏感的神經，而台灣社會習慣的死刑教育，常讓人民誤以為「殺人償命」才是唯一的司法正義。

於是每當法官沒有判死刑的殺人案件，特別是經由嗜血媒體帶風向的輿論，普遍指責法官恐龍，標榜「接地氣」的政府更把這種民氣（怨）與司法公信不彰錯誤連結，索性交出殺人案件給人民審判。說穿了就是把死刑的決定權從法官手中交給民眾，至少是與人民共享。拿人命挽救司法公信，把法官承擔罵名的壓力轉嫁到國民身上的代價是犧牲一條命，會不會太大了？

草案加入國民法官6人，與職業法官3人共組合議庭，國民法官成為強勢的多數，展現司法院尊重人民意志的誠意。但是第83條仍然維持《法院組織法》關於評議多數決的原則，雖然在有罪的認定提高到三分之二以上的同意，但關於科刑事項的評議，仍然維持過半數的表決門檻。簡單的說，殺人案件即使有3位法官認為被告無罪，仍然可以認定有罪，而包含法官及國民法官，就算一致認定被告有罪，只要5人就能決定被告死刑，九分之五的比例，較之現行單純職業法官合議庭的三分之二比例還要低，已有不當，即使仍有4位（國民）法官不同意科處死刑，竟然就能將被告拉去槍斃？

科刑有異議即不得判死

撇開《兩公約施行法》課予國家廢死義務的討論不談，至少職業法官的人權與專業訓練，會對死刑的決定更戒慎恐懼，既然說死刑的決定是被告的犯行已達天理難容、「人」「神」共憤（不是說法官扮演的是神的工作嗎），這次真的加入「人」了，司法院的草案卻輕易放棄了「共憤」的量刑要素？

涉及生命權剝奪的死刑，司法判決何忍僅以或敢以多數決決定？當合議庭成員對於是否死刑，甚至是否有罪，尚有不同意見時，卻可以粗率的解決一條人命？

司法院、行政院若真的有誠意融入民團要求的陪審制精神，更為了彰顯重視人命價值及人性尊嚴，關鍵元素就是在死刑案件的評議表決，至少科刑評議，應明定必須一致決，讓官民共組的9人合議庭，對於科處被告死刑毫無懸念，真正的「人神共憤」才能判決。同時維持參審制的評議精神，只要有1人不同意死刑，不會如陪審制般成為無效審判，而是仿草案第83條4項的計算模式，增訂第5項：「科處死刑應以一致決始得決定。如未能達一致決，以最不利於被告之意見，順次算入次不利於被告之意見，至達包含國民法官及法官雙方意見在內之過半數意見為止。」

從死刑一致決作起，讓《國民參與刑事審判法》真正兼具參審、陪審兩制的精神，取得兩制的最佳共識，寄語立法院諸公。（經作者同意，轉載自《蘋果日報》）

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