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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

施淑貞／執政黨堅持「地氣接一半」的參審制，所為為何

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▲▼陪審參審一併試行推動大聯盟立法院前靜坐。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陪審參審一併試行推動大聯盟從6月29日起在立法院前靜坐抗議執政黨強推參審制。（圖／記者吳銘峯攝）

民調顯示，台灣大多數民眾希望採陪審制，但執政黨強推有爭議的參審制，拒絕陪審、參審一併試行，司法院並且動用公器，在各大電視台以置入性的廣告，宣傳國民法官與職業法官一起審判可以拓展法官視野。請問執政黨與司法院：參審制是用來拓展法官視野的嗎？法律人本位思想，在你們的影片中仍然根深蒂固，這樣的司法改革，是為執政黨「有」改革司法作業績？還是為人民能得到超然公正的審判？

筆者執業律師二十多年，當年就讀法律系法研所，讀的也是大陸法系，對英美法不甚瞭解，起初對於陪審制也有所疑慮，交給人民判斷事實真的可靠嗎？直到旁觀模擬陪審法庭後，發現來自各行各業的陪審員所想到、看到的面向，遠多於我這有多年訴訟律師經驗者，陪審制的超然令我為之改觀。

但我旁觀模擬陪審法庭的同時，我內心也在思考，如果我一起參與在陪審團中，我的意見跟一般人民的陪審員不同時，我會不會想要說服他們？我不得不誠實的說，會。但執政黨竟無視於這個法律人的本能，仍強推參審制，拒絕一併試行陪審制。

我國法律人的養成教育，最典型的是一路從小學至大學法律系，考上律師、司法官，受訓，然後從事律師、檢察官和法官的工作。法學教育教學生如何邏輯化的適用法律，法律人所學的是一個邏輯框框，然後把案件套入這個框框；封閉的法律環境，讓法律人活在越來越多的框框中，與外界隔離，這就是造成今日司法無法接地氣的原因。

執政黨想要讓法官的審理接地氣，可是卻採用參審制，根本的思維是想把人民拉進職業法官的框框中一起看案子，實難想像有多年審判經驗、口才便給的職業法官，在討論案情的過程不會影響國民法官？為何不同時試行陪審制，讓職業法官離開框框，探出頭去看外面的世界？既然想要接地氣，為何堅持只接一半？令人匪夷所思。

為了台灣的未來，執政黨有責任跳出受限的框架，尋求超然公正的審判制度。歷次的選舉經驗告訴我們，執政黨不會永遠是執政黨，為了確保台灣未來所有的執政者下台後都得到超然公正的審判，你們應該做的是陪審、參審一併試行。

●施淑貞，律師。以上言論不代表本公司立場。

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