12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了：我好慘

▲你在一段關係中自認是被虐還是虐人型的呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你在愛情關係裡，是屬於「被虐」還是「虐人」的呢？有些人在與另一半相處時，總是忍不住控制慾炸裂，或是讓對方摸不著真正想法而感到虐心；相反的，有些人則是無怨無悔的付出，脆弱到讓人看得好心疼。YouTuber《安德魯的賤聲房》就統整出12星座是屬於被虐或虐人體質，網友看了狂喊準：「我好慘」。

安德魯分析12星座的被虐及虐人傾向，快看你是哪一種：

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1.牡羊座：被虐

火象星座的牡羊常表現出一股強勢的感覺，事實上他們屬於被虐傾向，在愛情裡非常死心眼，對他越不好的人他會越認真付出，越控制不了內心會越糾結，倘若今天對方非常好控制，反而讓他不太珍惜。儘管在一段關係裡常跌得傷痕累累，但卻不會放棄，傻得有點可愛的牡羊性格，只要愛上了就無怨無悔。

2.金牛座：被虐

步調與節奏一向比較慢的金牛，在感情關係中更是「慢」，有人覺得金牛有點冷漠，或是和他告白時沒什麼反應，事實上是他對感情總要思考很久、很多，常人無法想像。一旦接受對方的告白，固執的金牛會轉而為對方改變，配合另一半的行為模式與步驟，和原來的自己不一樣，初期的冷漠只是偽裝自己害怕受傷的保護色。

3. 雙子座：虐人

不喜歡被管也不喜歡管人的雙子，別奢望在一段關係中能掌控他們，對於戀愛的態度非常自由，總是讓人猜不透、摸不清，他們抱持著「我不管你、你也不要管我」，是因不想被牽制，讓對方無形中覺得被雙子座虐了。

4. 巨蟹座：被虐

一開始追求巨蟹遲遲沒答應，可是因為害羞而武裝自己，使得他們看起來有些高傲、冷漠，一旦交往後巨蟹為愛犧牲奉獻、掏心掏肺，但因為天生個性較為依賴，一不小心就被利用，因此被虐的傾向明確，還蠻辛苦的。

5. 獅子座：虐人

在任何關係中始終領有主導權的獅子不想被人控制，因此和他交往的人配合度要很高。獅子喜歡掌控生活，在對方的生活及工作中也扮演著督促者的角色，對戀人要求嚴格，若本身屬被虐體質者或許還能適應得不錯，但若兩人都是虐人性質，在一起就會像打仗。

6. 處女座：被虐

在交往後，處女座天天在想「你對我的愛有多深，你到底有多愛我？」整天胡思亂想，戀愛中的他們願意付出，雖說平時眉眉角角要注意的很多，但每當重要關頭需要他們時，處女座上山下海都會替你完成，很多人就是看準這點開始虐他們。

7. 天秤座：男生虐人、女生被虐

天秤男喜歡掌控，在一段關係常用佔有的方式，認為對方一切都屬於自己，以霸氣男人的方式談戀愛；而天秤女則剛好相反，願意為了愛人改變自己的樣貌及生活習慣，配合性超高，無法真正的做自己，看得出來她們在愛情中傻得有點可愛卻也讓人心疼。

8. 天蠍座：虐人

天蠍男女虐人的「成分」不一樣，天蠍男虐人有些大男人主義，認為另一半不聽話讓自己沒面子，但天蠍女因為在戀愛關係裡沒有安全感，因此感情關係中的主導權一定要在她身上，會使喚你做很多事，你的付出與對她的愛成正比，這是天蠍女安全感的來源。

9. 射手座：虐人又被虐

剛開始談戀愛時射手屬於被虐，為了和對方交往配合度極高，在愛情關係裡傻哩傻氣，願意為愛犧牲一切。但當一段關係處於穩定後主導權交換，即轉為虐人的角色，有自己的節奏，對於你的請求雖然嘴巴說不要，但還是會默默替你做，讓人覺得好虐心。

10. 摩羯座：虐人

摩羯的心思不是人人能懂，在他們的世界裡有太多事情比愛情還重要，因此若你想要霸佔他的全世界，根本是在虐自己。越是讓對方摸不清節奏，或是不知道你的想法，會讓另一半感覺很受虐。

11. 水瓶座：虐人

像水一樣抓不住的水瓶座非常獨立，喜歡一個人隨心所欲享受生活，想要搞懂水瓶除非你也是獨立的人，不喜歡受人干預，若你是屬於依賴性較強，總是愛膩在一起，與水瓶的關係中會覺得有點受傷與被虐。

12.雙魚座：被虐慘了

雙魚只要一愛上就好像吃了迷魂藥，明明知道對方不溫柔體貼，也不是自己的理想型，但只要墜入愛河，做出的犧牲與奉獻是12星座中，看過最像偶像劇那般刻骨銘心。但也提醒由於雙魚很敏感、脆弱，因此不要傷害他們。