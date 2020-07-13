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親子

母愛太沉重！小孩沒聽令被狂罵　路人緩頰遭嗆「閉嘴」

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供／替代照，非本文當事人。）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

現在育兒領域流行一句話：「你的孩子不是你的孩子。」但說真的，能盡到教育責任，又不失分寸的又有幾人？

昨天我跟女兒到IKEA新莊店購物，見到退換貨櫃檯前面，有供給客人休息的長椅，我倆一人一支霜淇淋，見到第一排有兩位先生分坐左右，便在旁邊等待，沒多久，右先生就跟結完帳的家人一同離去，我們順勢坐下，大約20秒後，右前方一位媽媽帶著熱狗走過來，開始狂兇身旁年約7、8歲的女兒：「剛剛叫妳跟爸爸佔位子，妳就不聽，現在沒有位子了吧！」

我抬頭看了一眼，沒事，天氣熱，大家心情暴躁，媽媽罵小孩很正常（誤），但這位媽媽仍繼續在我們面前，對她女兒進行批鬥式教育：「爸爸剛叫妳坐，為什麼不坐？妳看現在椅子被搶走了。」眼見女兒沒回應，她沒打算放過：「妳說啊，妳為什麼不佔位子？」

小妹妹整個人僵直著，顯得相當害怕，她爸爸不敢阻止，只低聲叫女兒「坐過去一點」，小妹妹嚇到快哭出來、高八度大喊：「不要動啦，等下又沒位子了。」其實這長椅可坐至少3大1小，我們坐下以後，他們還有一半的空間，只是沒地方放熱狗而已。

這位媽媽繼續對女兒責問，她先生也開始緊張，我終於忍不住對她說：「我們剛剛看右先生離開才坐，妳女兒也不是故意的，不用罵她給我們聽吧？」

起初，她先生以為我在替「我女兒」講話，表情也生氣起來，夫妻一同反駁：「我們又沒罵妳女兒。」我解釋：「我是說妳女兒，妹妹她也不是故意的。」這位媽媽竟然立馬衝我一句：「妳閉嘴！我的小孩關妳什麼事。」她先生趕緊緩頰擋下。

身為媽媽，我們都不喜歡被干涉教養，但這並不能無限上綱，碰到有人對孩子進行不當管教，不管是肢體還是言語暴力，路人都有責任多雞婆、觀察一下，或者直接出手相助，因為，就如大家現在奉為圭臬的：「你的孩子不是你的孩子。」正確來說，兒童是國家的資產、未來的中流砥柱，所以我的孩子當然不只是我的孩子。

我不在乎這位媽媽在家是什麼太后地位，但她完全沒發現她兩位家人，看起來非常緊繃且害怕！光是一個沒佔到放熱狗的位子，就可以不顧我們在旁，教訓她女兒給眾人聽，可曾想過這是多麼雞毛蒜皮的小事，值得她大聲謾罵，把孩子的面子踩在地上嗎？

就如我再三對她強調的：「妳的女兒並沒有做錯事，她自己也不願意沒搶到座位，讓一家三口一起坐著吃熱狗！我們更沒有惡意搶位，我們坐下以後，妳先生也並無不悅！」只能說，天下之大，無奇不有，但對孩子的態度，日後都會反撲！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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