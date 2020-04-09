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別再惜命命！放手讓孩子做家事　培養未來「專心投入工作」的領導力

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▲▼親子,教養,家事。（圖／pixabay）

▲現代父母如果什麼事情都想幫著孩子做，無形中反而剝奪他們從家事雜物中，學到工作技能的機會。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

生育率年年下降，現在的孩子對於大人來說，無疑都被當做寶貝一樣寵愛，但現在專家說話了！國外網站《Bright Side》整理了學者研究，得到的結果皆不約而同指出，「習慣做家務、雜事的孩子會更成功」。

在成長過程中做雜事的孩子能養成「投入」的心態
曾以《帶出成功下一代，父母無需過度教養》為主題於TED獲得250萬點閱數的Julie Lythcott-Haims，曾是名校史丹佛大學的新生主任，在看了一屆屆大一生愈來愈倚賴父母，而父母也過度積極干涉孩子在學校的生活與學習狀況，她根據校園的輔導經驗以及周邊的教養經驗，歸納出如何帶領孩子邁向真正成年人的教養法則。而在眾多法則中，其中一項就是讓孩子學著「做家務雜事」。Julie Lythcott-Haims認為，這些雜事，能幫助孩子在處理的過程中發展出正面態度，未來當有地方需要幫忙時，他們往往都能適時伸出援手、掌握大局。

其實也不用等到未來出社會，這種正向的處理態度，在學校的小組項目中就能發揮作用，可以幫助他們與同學展示團隊合作精神，並且在工作時保持良好的態度。尤其，從小就學會主動提供協助的人，未來更有可能成為領導者。

讓孩子發展自我效能
不用急著幫孩子下指導棋，當他們看到手中的家事雜事因為自己的行為、選擇而導致某種結果，並意識到這種「行為效果」的關聯時，孩子就會進而思考、應對，再進一步計劃、決定、嘗試，最後可能再失敗或成功，但這些過程都是幫孩子打開一扇門，給他們更大的空間、機會來體驗生活。家事雜物也能讓他們更能掌握生活其他重要的面向。

▲▼親子,教養,家事。（圖／pixabay）

讓他們變得更有能力、更加負責
雜務是日常生活中不可避免的重要部分，如果總是不讓孩子接觸家事責任，未來可能會造成不小傷害。畢竟未來有一天，孩子將迎來獨立生活，成長過程中若沒有培養的家事技能、面對雜物的態度，和他人相處上，或多或少就會帶來一定的生活壓力，因為他們已經習慣了，生活中家事雜物都是在沒有他們的參與或努力下完成的，而忽略了自己對這些事物應該要擔起的責任。

他們將學會如何把任務完成的方法
就如Julie Lythcott-Haims在TED演講中所說，做為父母，不該把所有精力都放在孩子的好成績和豐富的履歷上，更重要的是養成一定的習慣、技能和基本心態，這才是比好成績更能幫助他們生活的方法。而孩子在成長過程中需要學到的包括，如何安排一天的時間、安排緊急和重要任務的優先順序，以及不拖延工作的能力。

▲▼親子,教養,家事。（圖／pixabay）

他們會明白，那些待處理的髒亂家事不會自己消失
Julie Lythcott-Haims曾在她的文章說，藉由請孩子們幫忙洗碗、取出垃圾和洗衣服，可以幫他們意識到「 我必須努力工作才能成為生活的一部分」。 而且，這不僅僅是只關乎到「我自己」和「我的需求」，而是關乎到整個生活空間。讓孩子學著，不再把目光放在自身身上。

孩子可從中學習職業道德
當父母刻意讓孩子遠離生活瑣事，就會導致他們無法發展學校、工作、甚至一般生活中也需要的技能。製作一張工作表、負責洗碗、幫植物澆水、清垃圾，吸地板和餵養動物等職責，這種經歷都會帶給孩子積極的生產力感，進而也產生所謂的「職業道德」，培養想對這些事物好好負責的態度。

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