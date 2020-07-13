畢業旅行合照多2人！細看驚見「無臉藍衣男」躲在背後　師父一句話千人毛炸

▲班上只有4個男同學。（圖／翻攝自靈異公社）



記者黃可昀／綜合報導

山林向來被視為較「陰」的地方，民間甚至有紅衣小女孩、魔神仔等傳說。一名男網友表示，他昨天翻看高三畢業旅行的合照時，意外發現其中一張照片不對勁，人群後方有一名黑衣長髮女子，歪著頭站在遠處盯著他們，「後面跟本沒有遊客」，接著還驚見合照中出現第5名男性，不過，「我們班明明也才4個男的…」。

原PO在臉書社團《靈異公社》表示，這張照片的拍攝地點在墾丁社頂自然公園，當天艷陽高照，一行人決定在山林中來張大合照，每個同學都笑得很開心，但事後回味這張照片卻越看越毛，遠處明顯有一名黑衣女子，留著長髮且膚色死白，朝著一群人盯著看，「我們班是全校走在最後一班的，而且後面跟本沒有遊客。」

請繼續往下閱讀...

▲合照多出1男1女。（圖／翻攝自靈異公社）



接著又發現另一個奇怪地方，班上只有4名男同學，但照片左半部最後面卻多出一名藍衣男子，看似戴著黑色棒球帽躲在人群後方，但面部剛好被前面的人遮住，所以看不到表情與長相，「之後有同學那這張照片去問廟裡的師傅，師傅（父）說不只照片中的樹欉還有一個。」但原PO最後也解釋，照片中的每個人都平安無事，身體也健健康康。

這篇貼文不到一天就超過5000人朝聖，紛紛留言，「清楚到誤以為是同學」、「站在最後面的那個女的比較詭異」、「也太明顯了⋯熱天看這張瞬間體感降五度」、「後面那個真的起雞皮疙瘩」、「社頂很多阿飄傳說」。