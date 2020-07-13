牙助月收50K？畢業妹曝「秘密獎金」：跟老師一樣高　正職苦幹3年正解

▲原PO曝，牙助薪水比老師還高！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

受到疫情影響，不少大學生擔心畢業即失業！不過一名女大生自信直呼，希望找份有發展性且月收5萬以上的工作，其中一選項是牙科助理。她從親友口中得知，「台北牙助薪水跟學校老師一樣高」，另外推銷美齒、矯正等也有獎金。文章曝光後，有牙助跳出來罵爆，「助理就是打雜的，講得好像很厲害一樣！」

高雄一名女網友在《Dcard》匿名發文，今年從某私立科大文組畢業，身分晉升為新鮮人，希望第一份工作能有發展性，且月薪可以衝到5萬，選項包括牙科助理、保險業、化妝品銷售，「哪個比較能做長久？」

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文章曝光後，網友針對牙助薪水，先是整個黑人問號，「牙助哪裡聽來的，選項2、3就是業務，做多領多做少領少」、「『聽說』？這個五萬的機會也不見得會屬於妳，所以這不是常態5萬月薪，而且通常也不會讓外行跟刀等等，都是待久一點或相關領域才有機會」、「牙助大多是26k起跳喔，想要5w你要爬很久，老鳥賴著不走還把過錯推給新人，醫生不屑外行人，小間沒發展性，大間的牙助很愛搞心機，這些你有想過嗎？人家怎樣不代表你上台北也可以有一樣的際遇，不然大家都複製人生當郭台銘、王永慶了」。

對此，原PO補充解釋，「有跟刀加上推銷有吧！聽說在台北牙助薪水跟學校老師一樣高」、「姐姐在台北當牙助啊，她說月入6-7萬，不是相關領域，還是私立科大文組，而且才做3年就有6-7萬」、「她說是一些動刀的跟診會提高薪水，另外推銷植牙、隱適美（隱形矯正）、美白有獎金」。更傻眼的是，原PO曾在牙醫診所打過工過，自爆「很多診所也是給牙助洗牙，換矯正線，只要醫生教 ，我們就願意學」。

▲原PO打工時，自爆學過洗牙！（圖／翻攝Dcard）



其他網友狂酸奇文共賞，「跟診是必須的，業績也不是給牙助，妳認識的不會是醫美類型的吧？」「牙科助理一般來說不可能五萬，若有應屬特例，可以直接上人力銀行打『牙科助理』搜尋，現在四萬以下都要公開薪資範完，很好查」、「我女友大夜護理師賣肝五年沒6萬，牙助有6至7萬嗎」。

更有牙助跳出砲轟，「拜託你講一下是哪幾間好嗎？我去過的都是牙醫本人幫我洗欸？助理就是打雜的，講得好像很厲害一樣，笑死，妳也不用講我瞧不起，我本人目前就是牙助謝謝，我也知道有阿姨在大診所當院長專職助理，已經任職十幾年，但即便已經這麼厲害，那個阿姨月薪依舊沒有6萬」、「我是正職牙助 ，目前做快三年，現在薪水已經爬到41-43k，一開始進去是25k」。

▼有牙科系女大生也看不下去！（圖／翻攝Dcard）