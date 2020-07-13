　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

牙助月收50K？畢業妹曝「秘密獎金」：跟老師一樣高　正職苦幹3年正解

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲牙助,牙科（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO曝，牙助薪水比老師還高！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

受到疫情影響，不少大學生擔心畢業即失業！不過一名女大生自信直呼，希望找份有發展性且月收5萬以上的工作，其中一選項是牙科助理。她從親友口中得知，「台北牙助薪水跟學校老師一樣高」，另外推銷美齒、矯正等也有獎金。文章曝光後，有牙助跳出來罵爆，「助理就是打雜的，講得好像很厲害一樣！」

高雄一名女網友在《Dcard》匿名發文，今年從某私立科大文組畢業，身分晉升為新鮮人，希望第一份工作能有發展性，且月薪可以衝到5萬，選項包括牙科助理、保險業、化妝品銷售，「哪個比較能做長久？」

請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友針對牙助薪水，先是整個黑人問號，「牙助哪裡聽來的，選項2、3就是業務，做多領多做少領少」、「『聽說』？這個五萬的機會也不見得會屬於妳，所以這不是常態5萬月薪，而且通常也不會讓外行跟刀等等，都是待久一點或相關領域才有機會」、「牙助大多是26k起跳喔，想要5w你要爬很久，老鳥賴著不走還把過錯推給新人，醫生不屑外行人，小間沒發展性，大間的牙助很愛搞心機，這些你有想過嗎？人家怎樣不代表你上台北也可以有一樣的際遇，不然大家都複製人生當郭台銘、王永慶了」。

對此，原PO補充解釋，「有跟刀加上推銷有吧！聽說在台北牙助薪水跟學校老師一樣高」、「姐姐在台北當牙助啊，她說月入6-7萬，不是相關領域，還是私立科大文組，而且才做3年就有6-7萬」、「她說是一些動刀的跟診會提高薪水，另外推銷植牙、隱適美（隱形矯正）、美白有獎金」。更傻眼的是，原PO曾在牙醫診所打過工過，自爆「很多診所也是給牙助洗牙，換矯正線，只要醫生教 ，我們就願意學」。

▲▼ 牙助薪水5萬？（圖／翻攝Dcard）

▲原PO打工時，自爆學過洗牙！（圖／翻攝Dcard）

其他網友狂酸奇文共賞，「跟診是必須的，業績也不是給牙助，妳認識的不會是醫美類型的吧？」「牙科助理一般來說不可能五萬，若有應屬特例，可以直接上人力銀行打『牙科助理』搜尋，現在四萬以下都要公開薪資範完，很好查」、「我女友大夜護理師賣肝五年沒6萬，牙助有6至7萬嗎」。

更有牙助跳出砲轟，「拜託你講一下是哪幾間好嗎？我去過的都是牙醫本人幫我洗欸？助理就是打雜的，講得好像很厲害一樣，笑死，妳也不用講我瞧不起，我本人目前就是牙助謝謝，我也知道有阿姨在大診所當院長專職助理，已經任職十幾年，但即便已經這麼厲害，那個阿姨月薪依舊沒有6萬」、「我是正職牙助 ，目前做快三年，現在薪水已經爬到41-43k，一開始進去是25k」。

▼有牙科系女大生也看不下去！（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 牙助薪水5萬？（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
高雄氣爆3億善款流向公開！　監院調查結果出爐
快訊／鳳山夫狠勒死老婆　遺體扔床上
朱高正兒醉倒快車道遭輾斃　堂哥要求加賠300萬…曝悲情現況
全球最新治安排名！台灣名列第二　大勝日韓新加坡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全金門牛隻淪陷「牛結節診」　農委會急訂1萬劑疫苗防疫

文化總會拍攝《匠人魂》　跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界

金門牛群染「牛結節疹」疑似案例增至20場...計撲殺82頭

牙助月收50K？畢業妹曝「秘密獎金」：跟老師一樣高　正職苦幹3年正解

郵局9點開放預約「三倍券號碼牌」！才20分鐘就破1萬筆　累積5.6萬筆成功

農糧署跨界邀便當店推「吃履歷抽iPhone」　估食材每月使用量達7噸

熱到發紫！台北飆「38.9°C極端高溫」創歷年7月最熱　不排除下午熱破39°C

台中購物節送千萬豪宅再推3.4億優惠　盧秀燕：五都市長加油喔

慈濟「盼捐三倍券當弱勢靠山！」網：怎用這種方式募款？　小編真心回應了

全台郵局7/15開賣限量2款「振興優惠2倍包」　500元款還有加送口罩

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

全金門牛隻淪陷「牛結節診」　農委會急訂1萬劑疫苗防疫

文化總會拍攝《匠人魂》　跟著微縮模型達人鄭鴻展看小世界

金門牛群染「牛結節疹」疑似案例增至20場...計撲殺82頭

牙助月收50K？畢業妹曝「秘密獎金」：跟老師一樣高　正職苦幹3年正解

郵局9點開放預約「三倍券號碼牌」！才20分鐘就破1萬筆　累積5.6萬筆成功

農糧署跨界邀便當店推「吃履歷抽iPhone」　估食材每月使用量達7噸

熱到發紫！台北飆「38.9°C極端高溫」創歷年7月最熱　不排除下午熱破39°C

台中購物節送千萬豪宅再推3.4億優惠　盧秀燕：五都市長加油喔

慈濟「盼捐三倍券當弱勢靠山！」網：怎用這種方式募款？　小編真心回應了

全台郵局7/15開賣限量2款「振興優惠2倍包」　500元款還有加送口罩

本土病例暴增上百起！香港年度書展緊急喊卡

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

Hublot粉紅錶殼不甜膩　鋁質鑄造輕盈、耐刮更加分

勇兔戳「兒子過世」痛處！　鍾欣凌《婆婆》2秒落淚網全看哭了

SF9接力舞蹈遭批沒誠意「飆破2000則留言」　網罵影片比動圖更誇張…正反意見戰翻

冷氣不涼！他1個動作「拯救全辦公室」　上司秒當豬隊友...網：老闆可憐阿

潑何韻詩一頭紅漆…統促黨胡志偉認起訴太重　籲檢「不要受上面壓力」

死了也要查到底！首爾市長朴元淳今出殯　女秘書聲明淚訴4年性騷煉獄

竹塹國樂節十周年　五大職業國樂團18場演出

《歡樂合唱團》娜雅劇中戀人Twitter要求加入搜救：將盡可能提供協助

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

生活熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

比醫生好賺！這一行月入20萬...全台僅200人

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

搭9小時車！羅小妹凌晨4點現身回鑾路上

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

花1280元買月票　800張搭不到百元

3號颱「辛樂克」恐誕生？　氣象局曝對台影響

更多熱門

相關新聞

想爽中威力彩16.2億有秘訣！台彩曝24、04、03最旺　

想爽中威力彩16.2億有秘訣！台彩曝24、04、03最旺　

連續43期頭獎槓龜的威力彩，今（13）日晚間將再度開獎，頭獎金額上看16.2億元，若有一名幸運兒獨得，不僅是今年單注最高獎金，也是第4屆以來第5高、第3屆以來第6高，想一圓發財夢的民眾還有機會試試手氣。

男生月薪6萬沒上進心？女孩揭「關鍵2指標」

男生月薪6萬沒上進心？女孩揭「關鍵2指標」

4個月狂鏟18kg！醫「最狂祭品文」炸出6塊肌　獨家減脂菜單曝光

4個月狂鏟18kg！醫「最狂祭品文」炸出6塊肌　獨家減脂菜單曝光

徐國勇：空勤加薪能更有利留住人才

徐國勇：空勤加薪能更有利留住人才

加碼最終期！大樂透25組100萬全送出

加碼最終期！大樂透25組100萬全送出

關鍵字：

牙助月薪牙醫獎金

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

八點檔天王爆吃軟飯！

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

股災all in台積電　3個月賺650萬

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面