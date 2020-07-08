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公車撞爛轎車有洋蔥！駕駛肝癌末期　「為了3個孩子」吃藥壓病卻一時恍神

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市北寧路8日上午發生公車衝撞事故，駕駛劉姓司機疑似服藥恍神，不慎衝撞路邊的轎車，當場被撞爛成一團廢鐵。同事表示，劉姓司機工作認真，因罹患肝癌末期，家中還有3名子女需要扶養，不料卻發生意外事故。

▲ 公車司機疑恍神衝撞路邊轎車 推擠衝撞電桿車體瞬間成一團廢鐵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 公車司機恍神方向盤一偏衝撞路旁轎車，癌末獨自扶養3子女服藥抱病上班。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

事發當時駕駛劉姓司機上午10時許，公車行經北寧路，疑似恍神整輛公車偏離車道，直接撞上停放在北寧路旁1輛轎車、2台機車，導致洪姓車主的汽車被撞爛，慘成一團廢鐵，轎車遭公車撞擊後，前方有電線桿擋住，強力擠壓下，車身嚴重變形壓爛。

▲ 公車司機疑恍神衝撞路邊轎車 推擠衝撞電桿車體瞬間成一團廢鐵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 公車司機疑恍神衝撞路邊轎車，推擠撞電桿車體瞬間成一團廢鐵。

遭撞擊的轎車洪姓車主無奈表示，本來要出門，我太太就說車子被撞爛，心裡想怎麼可能，誰知道變成這樣！」他說，還好當時沒在車上，人平安就好。

同事表示，劉姓司機因罹患癌症末期，平時都要服用抗癌藥物，加上家中還有3名子女需要扶養，而劉姓司機身為家中的經濟支柱，仍強拖著病體開車工作，不料卻發生意外事故。

基隆市公車處長陳新埤表示，劉姓司機平時工作很認真，同事規勸他不舒服時就不要勉強，不過家中還有3個孩子要養，家庭經濟支柱全靠他，同事們知曉他的狀況，也紛紛發起募捐，希望能減輕他的負擔，公車處會協助理賠。

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▲ 公車司機疑恍神衝撞路邊轎車 推擠衝撞電桿車體瞬間成一團廢鐵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 公車內物品東倒西歪一片混亂。

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