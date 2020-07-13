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香港民主派初選結束！　超預期「近60萬人」參與投票　

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▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

▲香港民主派初選投票排隊人龍。（圖／路透社）

文／中央社台北12日電

為期2天的香港民主派立法會議 員初選投票12日晚間9時結束。前立法會議員區諾軒表示，參與電子投票者超過58萬人，加上前往現場投票的1萬 多人，總計參與民主派初選投票的港人將近60萬人。

綜合香港媒體報導，區諾軒指出，部分港人對出門投票有憂慮，其中包括公務員等身分者。但在「港區國 安法」陰霾下，有近60萬人以電子及現場方式投票，可體現香港人的勇敢，他要感謝在陰霾下堅持投票的香港 人。

歐諾軒表示，若以民主派2019年11月區議會選舉得票率計算，今天的初選投票率已達34%，遠超過10%的預期目標。若以香港今年立法會議員選民總數計算，代表 有13%的選民參與投票，也象徵這場初選投票受到的認 同度很高。

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

▲黃之鋒、岑敖暉等參選人。（圖／路透社）

他說，即使民主派在這次立法會改選喊出的「35+ 」是一個夢，但這場初選，仍是推動香港民主進程的小嘗試。 參與民主派初選協調的區諾軒指出，要做好後續協調工作仍有不少挑戰，包括點票程序、解說工作、各團 隊是否接受初選結果等，因此要做到「35+」，仍有幾關要過。

區諾軒提到，民主派不少參選者在選舉過程中相互批評，拉票時也比較積極。希望大家同屬一個陣營，應互相體諒，在初選後放下成見。 至於選舉結果，區諾軒稍早時表示，現場投票將在 深夜11時後開票。

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

雖然電子選票很快就能得出結果，但會等到紙本選票完成開票，才會一齊公布初選結果。由 於紙本開票較費時，有可能要到14日才能公布最後選舉結果。

香港民主派2天來的投票過程大致平和，但仍遭到官方及不同立場者的零星干擾。區諾軒先前表示，淘大花園一處設在區議員辦事處的投票所，曾遭港警前往質 疑違反「限聚令」；而設在黃大仙地區的投票所也曾遭人騷擾。但均未對選舉造成嚴重影響。（編輯：邱國強 ）

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