監委內鬨！曲棍球案惹議　王美玉：被迫離開司獄委員會　無法為案件背書

▲監察委員王美玉。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對監委高涌誠、蔡崇義調查曲棍球案引發的爭議，監委王美玉9日痛批，「權力濫用會到沒有節制的地步」，這個案件凸顯了監察院面臨的危機，以及彈劾審查會委員的高風險責任，「因為政治讓專業失焦了」，這一年來司獄委員會爭議的政治案件多到不符合比例原則，「讓我這個非法律人被迫離開司獄委員會，因為我沒辦法為每一個案件背書」。

王美玉指出，高涌誠是人權律師，蔡崇義則是優秀法官，「但是你們在本案的辦案方式是令人憂慮的」，她自己參加第1次審查會，那次彈劾沒有通過，5月提出第2次審查會，彈劾才通過，但是看了調查報告才發現，「你們報告一改再改，已經不是當時我參加審查會時的那個彈劾版本。」

王美玉質疑，「請問犯罪事實改變要如何論罪？這對參加第1次審查會的委員十分不公平，也陷我們於不義」，尤其立法院修改了監察法，以後彈劾一律記名投票，「我在第1次審查會是投了不成立票，因為當時事實基礎所構成的彈劾案文完全不同，如果以今天的版本，可能影響我的心證。」這是很嚴重的程序問題，就像你寫上來的答案第1次寫蘋果，第2次寫香蕉，要怎麼論斷？

王美玉說，第1次、第2次事實基礎變動，彈劾的基礎當然不同，例如這次調查報告前言從大法官530釋憲寫到檢察官沒有調查金流，但是在她參加的那次彈劾會中都沒有這些論述，「調查委員是因為社會反彈我們介入審判核心，才加入程序可能有違誤的行政責任」、「你們的辦案方式引起的風波誰來監督？」

王美玉質疑，如果是檢察一體的考量，那麼請問為何沒有彈劾檢察長？這個案件緩起訴是有經過職權上再議的，檢察長為何沒責任？本案檢察官被認為放水，同樣的，外界也可以質疑扁案換法官，調查委員以技術的時間拖延讓案子罹於時效不必彈劾，那麼又如何對外說明不是放水呢？「監委陳師孟在記者會中還說是因為總統陳水扁說不必彈劾，我們可以這樣嗎？」

王美玉指出，調查委員說這個案子問彰化地檢署半年，要求他們自律，彰檢不處理只好彈劾，「這豈是我們調查的程序？」正常程序是提出調查報告、糾正或檢討改進，不滿意再質問、再彈劾，調查委員卻說因為要求對方自律未果只好彈劾，請問沒有提出調查報告如何要求檢討改進與自律？