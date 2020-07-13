台東市驚爆公托虐童！1歲半女童廁所「關禁閉」　臉留3指痕5天流3次鼻血

▲▼1歲半女童疑遭爆打巴掌「流鼻血」！母怒控公托虐童。（圖／翻攝爆料公社）

記者楊鈞典／台東報導

托嬰中心虐童案層出不窮，台東市也驚傳一歲半女童在6月15日遭公托蔡姓女托育員疑似施虐，小臉上留下3指指印，且一側鼻孔5天內流了3次鼻血，讓人看了好心疼。對此台東縣政府社會處調閱托育中心監視器畫面，只看到女童被保母帶進廁所，再出來就是暴哭情形，未拍到托育員有動手。社會處指出，已於第一時間啟動調查,該名托育人員已暫停現職。

女童母親表示，調閱監視器看一堆死角，托育員抱進廁所（爆哭狀態），唯一向廁所的監視器就這麼剛好鏡頭朝下，所以什麼也沒拍到，女兒一直摸臉，托育員看到趕緊幫她擦藥！當晚她立刻就去托嬰中心要求說明孩子臉上的巴掌痕，而對方竟回答「那是小孩自己捏的」，現女童母親與先生已向台東馬蘭派出所報案，警方依傷害罪正進行調查。

女童受虐發生在6月15日，但女童母親在日前將此事張貼在臉書社團《爆怨公社》上，女童母親在內文寫到，當她通報社社會局後，某科長有意要她大事化小，說托育員只是動作比較大，要大事化小不要鬧大！但她不希望有其他孩子受害，選擇PO在網路，此文隨即引起網友公憤，紛紛撻伐疑似施暴的托育員。

女童母親指出，12日更有其他家長打電話來溝通才知道，托嬰中心主任在6月19日下午曾逐一致電其他家長，表示與我們之間只是一場「誤會」，說之後不論聽到什麼都只是「謠言」，對此感到非常氣憤，怎麼可以這樣給家長打預防針欺騙家長？太過分了吧！而現網路上PO文上回覆更出現一則網民貼出疑似是托嬰人員傳送的Line訊息，指稱調閱當日監視器及通盤檢討都未找到托育員虐待小孩的證據，但家長卻惡意在FB誇大誣告，這對盡心照顧孩童的保母造成創傷，最後還請大家為托育員及被惡魔控制的家長禱告！

▼ 似是公托內人員傳送的Line訊息。（圖／記者楊鈞典翻攝）

女童母親說，她們不需要賠償，只要求1.不適任托育員離職2.不得再任托育員3.托嬰中心發公開聲明稿承認不當管教，不要讓其他家長蒙在鼓裡；只要相關單位公正處理。更控訴1年多來女兒被托育員指稱「愛睡覺」，但從監視器中看來，女兒是直接被丟進全黑寢室以關緊閉到睡著的睡法！也看到該托育員對其他小孩不認真吃飯，直接巴頭撞桌子2次！

社會處表示，為求嚴謹審慎勿枉勿縱，已邀集小兒科醫生、專家學者及實務工作者，擇定日期召開評估會議，針對本事件之相關訪談紀錄、文件及監視畫面進行檢視評估，以確保兒童及托育人員雙方權益。如調查屬實，針對托育人員將以違反兒童及少年福利與權益保障法可處以新台幣6萬以上至60萬元以下罰鍰，並得公告其姓名和名稱。

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