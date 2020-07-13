　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東市驚爆公托虐童！1歲半女童廁所「關禁閉」　臉留3指痕5天流3次鼻血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼1歲半女童疑遭爆打巴掌「流鼻血」！母怒控公托虐童　台東縣府出手了。（圖／爆料公社）

▲▼1歲半女童疑遭爆打巴掌「流鼻血」！母怒控公托虐童。（圖／翻攝爆料公社）

記者楊鈞典／台東報導

托嬰中心虐童案層出不窮，台東市也驚傳一歲半女童在6月15日遭公托蔡姓女托育員疑似施虐，小臉上留下3指指印，且一側鼻孔5天內流了3次鼻血，讓人看了好心疼。對此台東縣政府社會處調閱托育中心監視器畫面，只看到女童被保母帶進廁所，再出來就是暴哭情形，未拍到托育員有動手。社會處指出，已於第一時間啟動調查,該名托育人員已暫停現職。

女童母親表示，調閱監視器看一堆死角，托育員抱進廁所（爆哭狀態），唯一向廁所的監視器就這麼剛好鏡頭朝下，所以什麼也沒拍到，女兒一直摸臉，托育員看到趕緊幫她擦藥！當晚她立刻就去托嬰中心要求說明孩子臉上的巴掌痕，而對方竟回答「那是小孩自己捏的」，現女童母親與先生已向台東馬蘭派出所報案，警方依傷害罪正進行調查。

女童受虐發生在6月15日，但女童母親在日前將此事張貼在臉書社團《爆怨公社》上，女童母親在內文寫到，當她通報社社會局後，某科長有意要她大事化小，說托育員只是動作比較大，要大事化小不要鬧大！但她不希望有其他孩子受害，選擇PO在網路，此文隨即引起網友公憤，紛紛撻伐疑似施暴的托育員。

女童母親指出，12日更有其他家長打電話來溝通才知道，托嬰中心主任在6月19日下午曾逐一致電其他家長，表示與我們之間只是一場「誤會」，說之後不論聽到什麼都只是「謠言」，對此感到非常氣憤，怎麼可以這樣給家長打預防針欺騙家長？太過分了吧！而現網路上PO文上回覆更出現一則網民貼出疑似是托嬰人員傳送的Line訊息，指稱調閱當日監視器及通盤檢討都未找到托育員虐待小孩的證據，但家長卻惡意在FB誇大誣告，這對盡心照顧孩童的保母造成創傷，最後還請大家為托育員及被惡魔控制的家長禱告！

▼ 似是公托內人員傳送的Line訊息。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 似是公托內人員傳送給各家長的Line訊息。（圖／記者楊鈞典翻攝）

女童母親說，她們不需要賠償，只要求1.不適任托育員離職2.不得再任托育員3.托嬰中心發公開聲明稿承認不當管教，不要讓其他家長蒙在鼓裡；只要相關單位公正處理。更控訴1年多來女兒被托育員指稱「愛睡覺」，但從監視器中看來，女兒是直接被丟進全黑寢室以關緊閉到睡著的睡法！也看到該托育員對其他小孩不認真吃飯，直接巴頭撞桌子2次！

社會處表示，為求嚴謹審慎勿枉勿縱，已邀集小兒科醫生、專家學者及實務工作者，擇定日期召開評估會議，針對本事件之相關訪談紀錄、文件及監視畫面進行檢視評估，以確保兒童及托育人員雙方權益。如調查屬實，針對托育人員將以違反兒童及少年福利與權益保障法可處以新台幣6萬以上至60萬元以下罰鍰，並得公告其姓名和名稱。

►靠這樣變明星

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
快訊／葉金川開車遭追撞「車尾全爛」　緊急送醫
40歲美魔女人妻揪14歲國中生「家裡嘿咻」　丈夫孩子都在
情侶摩鐵激戰聞臭味…掀床墊驚見女裸屍！12組客與屍共眠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／萬里男口鼻吐血倒自家門口　路人驚見報警...已死亡多時

快訊／前衛生署長葉金川車禍！海岸公路疑遭貨車追撞…胸悶送醫治療

「JJ」送百萬元禮物卡海關　妙齡女拿「長輩給的」土地權狀貸款險遭騙

死前赤腳散步2hrs…草坪上「詭異跳躍」！墾丁男離奇亡　警追失蹤8兩金項鍊

考上警大二技的秘訣　蘆竹警分局許甫任靠的竟是「認真執勤」

台東市驚爆公托虐童！1歲半女童廁所「關禁閉」　臉留3指痕5天流3次鼻血

校車司機把到護專正妹…幻想「不存在的小王」抓狂！女怒賞巴掌慘淪床下裸屍

摩鐵床下藏裸屍！12組愛侶「滾屍床」全非正宮　男客自曝留下恐怖後遺症

情侶摩鐵激戰聞臭味…掀開床墊「驚見腐爛女裸屍」！12組客隔床與屍共眠

惡意騙弱智女上床！色警不認帳還怒告「求償10萬」：害我考績沒甲等

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

快訊／萬里男口鼻吐血倒自家門口　路人驚見報警...已死亡多時

快訊／前衛生署長葉金川車禍！海岸公路疑遭貨車追撞…胸悶送醫治療

「JJ」送百萬元禮物卡海關　妙齡女拿「長輩給的」土地權狀貸款險遭騙

死前赤腳散步2hrs…草坪上「詭異跳躍」！墾丁男離奇亡　警追失蹤8兩金項鍊

考上警大二技的秘訣　蘆竹警分局許甫任靠的竟是「認真執勤」

台東市驚爆公托虐童！1歲半女童廁所「關禁閉」　臉留3指痕5天流3次鼻血

校車司機把到護專正妹…幻想「不存在的小王」抓狂！女怒賞巴掌慘淪床下裸屍

摩鐵床下藏裸屍！12組愛侶「滾屍床」全非正宮　男客自曝留下恐怖後遺症

情侶摩鐵激戰聞臭味…掀開床墊「驚見腐爛女裸屍」！12組客隔床與屍共眠

惡意騙弱智女上床！色警不認帳還怒告「求償10萬」：害我考績沒甲等

替吳淑珍慶70大壽！陳致中PO溫馨合照「陳幸妤也入鏡」…親曝母健康狀況

戴維斯跟進詹皇「球衣背後不用反歧視標語」　AD捍衛他的姓氏

百億高雄車站都更案加持　區域新案單價坐2望3

臉不見了！　台南浪浪疑遭潑酸「全身80%潰爛」...搶救1天宣告不治

洋基自家打線也沒轍　王牌柯爾隊內賽狂送9K

硬上還不夠…狼父威逼親生女兒接客賺錢20人↑　她崩潰揭發獸行！

紓解人潮！唐鳳開啟「腦波控制」　看完只記得「三倍券數位綁定」

藍營狂打「口譯哥條款」　蘇貞昌斥扭曲：聘約人員跟公務員完全無關！

馬凱／孰令世界落入不公不義？

當咖哩遇上紅茶！「鶴茶樓X佐藤咖哩」聯名限定飯登場　平日只有晚上吃得到

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

染愛滋女移工「足跡曝光」！每周南下找4台男壞壞

高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天後...主嫌落網！

警私換LINE誘女滾床懷孕　驗完DNA全傻眼

女大生西門街頭遭噴射！警方要查了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

瑪莎拉蒂突開車門　女騎士撞骨折

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

女騎士捲入砂石車底　驚悚畫面曝光

高雄男逼女友性交！前夫衝現場救人

板橋超商寄包裹爆衝突　大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍

1歲半女童疑受虐　縣府回應了

更多熱門

相關新聞

虐死15歲少年　阿姨二審改判8年

虐死15歲少年　阿姨二審改判8年

新北市女子劉佩雯，因15歲外甥在練習寫字時打瞌睡、摸魚，她竟以童軍繩反綁少年手腳，命少年躺在滿水位的浴缸裡，再壓頭進水30秒，然後自行離去抽菸，沒想到返回時，少年已經溺斃。一審依照「家暴殺人罪」，將劉女判刑12年，案經上訴，高等法院8日二審改將劉女改判8年。可上訴。

高雄疑虐童案　園方曝老師與家長互動關係

高雄疑虐童案　園方曝老師與家長互動關係

1歲兒「全身瘀血抽搐」送醫　18歲媽媽：一直哭鬧才崩潰狂打

1歲兒「全身瘀血抽搐」送醫　18歲媽媽：一直哭鬧才崩潰狂打

虐死1歲男童　外公同居人判刑10年

虐死1歲男童　外公同居人判刑10年

台南傳虐童案！歐陽靖氣炸：為什麼要生？

台南傳虐童案！歐陽靖氣炸：為什麼要生？

關鍵字：

公托托育員虐童摑掌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

八點檔天王爆吃軟飯！

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

5年來影響生活！她發36歲送養文

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面