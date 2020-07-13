北京連續7天0新增！　陸抗疫專家：已可回歸正常生活

▲北京連續7天0新增。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官方最新通報，北京連續7天0新增！大陸新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日（12日）表示，中國的新冠肺炎疫情一直維持在接近零的水準，已經處於「動態清零」的新常態，已經回到一個非常好的復工復產的環境，已可回歸正常生活。

據《財經網》報導，張文宏表示，輸入性病例在中國管理是閉環策略，所有輸入性病例都在管理的範圍內，不能把它算在疫情裡面；而本土疫情「清零」的策略是非常有必要的，但不可能是零，如果中國一直維持在接近零的水平，可以認為中國進入一個「新常態」。

他認為，中國的疾控、中國的公共衛生體系已經做好準備，「大家應該對此有充分的信心，在這種公共衛生的體系下，中國追求一個接近於零的態勢，是可以非常好的維持中國的國民生產和生活正常的展開。」

▲北京此前再次爆發疫情。（圖／路透）

張文宏指，將來中國的公共衛生體系，醫療機構都會很緊張，但是希望老百姓越來越放鬆。目前疫情防控中，最緊張的應該是防疫體系，醫生，醫院，公共衛生體系，人們應該遵從國家防疫體系的建議，在做好個人衛生的情況下，回歸正常生活，「再不回歸正常最後導致人的精神都要崩潰，你只要想一想美國的病例是我們的多少倍，我們有什麼理由不進行正常的生活。」

他最後表示，中國應該向全世界學習，世界也向中國學習，互相交流，才是將來解決疫情的根本之道。

7月12日0時至24時，北京無新增報告本地確診病例、疑似病例和無癥狀感染者，治愈出院病例14例；無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例和無癥狀感染者。6月11日0時至7月12日24時，累計報告本地確診病例335例，在院226例，治愈出院109例。尚在觀察的無癥狀感染者18例。

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