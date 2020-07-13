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深夜看海遇警拒檢猛踩油門加速逃　八里無照男狂飆3公里自撞釀4傷

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▲▼張姓男子無照駕車跑給警追，最後自撞導致車上4人輕傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲張姓男子無照駕車跑給警追，最後自撞導致車上4人受傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／新北報導

新北市八里區13日凌晨2時許，一名男子無照駕車行經觀海大道打算去看海，遇到巡邏警車示意停車時，卻心虛加速逃跑，警方於是緊跟在後示意停車，男子見狀一路狂飆，卻不慎自撞車頭全毀，車上4人一度受困，所幸送醫救治均無大礙。警方除對駕駛開出無照、危險駕駛罰單外，還依公共危險罪進行偵辦。

據了解，張姓男子（20歲）事發時開車行經觀海大道53號，遇到警車在後示意停車，張男因為沒有考到駕照，心虛加速逃跑，一路跑給警車追了約3公里後，在仁愛路197號前失控自撞路旁2輛汽車跟1輛機車，再撞上工地圍籬後彈飛到對向車道才停下。整輛轎車車頭變形，安全氣囊爆開，遭撞的轎車左側鈑金凹陷受損、車輪爆胎。

▲▼張姓男子無照駕車跑給警追，最後自撞導致車上4人輕傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼張姓男子無照駕車跑給警追，最後自撞導致車上4人輕傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲張男駕駛的白車車頭嚴重變形，遭波及的轎車車身鈑金則凹陷受損、車輪爆胎。（圖／記者游宗樺攝）

尾隨在後的八里派出所警員見到轎車自撞，趕緊上前破窗，救出車內男女4人，同時趕緊通知警消到場，協助傷者送醫。張男全身擦挫傷，與車上姚女（22歲）、沈男（16歲）、陳女（15歲）等3名乘客一同被送到淡水馬偕急救，全數意識清醒無生命危險。

張男在送上救護車時，一臉無辜對記者表示並不知道為什麼會被警察追，只知道警察在後面鳴警笛，在記者詢問是否有駕照時卻轉為沈默不願說明。張男事後對警方供稱，當時只是想要夜遊去看海，但是沒有駕照才會跑給警察追。

▲▼張姓男子無照駕車跑給警追，最後自撞導致車上4人輕傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消到場協助張男等4人送醫救治。（圖／記者游宗樺攝）

警方已在現場拉起封鎖線進行採證，經搜車後並未發現違禁品，經酒測也排除張男酒駕，除依違規事實開出無照行駛、危險駕車2張罰單外，另依《刑法》公共危險罪進行偵辦。由於車上有2名未成年的男女，將通知其家屬前來把他們帶回。

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