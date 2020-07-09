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無照撞死騎士改名拒賠百萬！80歲外婆哽咽道歉　屁孩母養8口嘆：會慢慢還清

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記者徐愷昕／新北報導

新北市汐止區國軍公墓旁2018年間發生一起死亡車禍，1名無照騎車跑山的胡姓少年違規，致曾姓紅牌重機騎士重傷死亡。怎料，少年案發後不僅完全沒有悔過之意，遭法院判賠100萬元後，還改名想拒付，引發風波。對此，少年的媽媽9日也出面替兒子向死者家屬道歉，並承諾雖然家裡經濟實在很不好，但如果兒子還不了，她一定會慢慢還。

▲▼無照撞死人拒賠百萬 8旬外婆、母親代道歉。（圖／東森新聞）

▲無照屁孩跑山撞死紅牌騎士，外婆、母親代道歉。（圖／東森新聞）

16歲胡姓少年2018年7月1日無照在五指山跑山時，在汐萬路三段違規越過雙黃線，當場逆向撞上正要下山的曾姓紅牌重機騎士，致曾男失控打滑摔車重傷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。肇事的胡姓少年案發後於醫院內滑著手機，一副事不關己的樣子，最後法官僅判胡男賠償100萬元，每月支付5000元直到付完為止。

沒想到胡姓少年案發後完全沒有悔過之意，遭法院判賠償100萬元後，還改名想拒付，甚至於臉書囂張發文「怪我囉？啊法官就放我出來啊，有事跟法官說啦！」等語，讓死者家屬悲痛又氣憤。

▲▼無照撞死人拒賠百萬 8旬外婆、母親代道歉。（圖／東森新聞）

▲▼無照屁孩跑山撞死紅牌騎士，外婆、母親代道歉。（圖／東森新聞）

▲▼無照撞死人拒賠百萬 8旬外婆、母親代道歉。（圖／東森新聞）

曾姓死者的姊姊2日於臉書《爆料公社》氣得控訴，胡姓少年事後不僅改名還將電話換掉，也沒有履行法院判決，「現在我能做的只能不停不停求自己寬心…心裡的大石頭因為這個壞小孩而再次升起」，最後更無奈大嘆「對爛人仁慈就是對自己殘忍！」

根據《東森新聞》報導，肇事少年的80多歲外婆得知孫子釀禍後，今接受媒體訪問時不斷替孫子道歉，她表示女兒（胡姓少年母親）單親，除了照顧她還要養5、6個孩子，家中現在很困難，對死者家屬感到很抱歉及失禮。

少年80多歲的外婆憶起往事再說道，以前與孫同住時胡男都會向她問候，「阿嬤我回來了」、「阿嬤我要出門了」等話，但自從撞死人後胡男就不太敢回家，這也讓她相當掛心。

而少年母親則在電話中表示，自己目前除了要養5個孩子，還有1名親戚的小孩及年邁母親，面對一家8口的經濟重擔再加上胡男的100萬賠償金，壓力實在很大，但她承諾，「如果兒子沒辦法給，我願意慢慢還清，雖然每月收入僅1萬多塊，要養活家庭已經很困難，但仍會努力償還死者家屬」，同時也希望兒子早日回頭。

據了解，胡男在5個兄弟姐妹中排行老二，現已成年19歲的他，本身也很愛騎重機，媽媽昨日打電話給他時，對於撞死人造成社會風波，他僅向母親表示，「我自己會處理」。

►偷偷分享少女秘密！

▼胡姓少年無照撞死人拒賠百萬還在臉書囂張嗆聲，讓死者家屬悲憤不已。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲胡姓少年無照撞死人拒賠百萬還在臉書囂張嗆聲，讓死者家屬悲憤不已。（圖／翻攝臉書《爆料公社》

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▲胡姓少年無照撞死人拒賠百萬還在臉書囂張嗆聲，讓死者家屬悲憤不已。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲胡姓少年無照撞死人拒賠百萬還在臉書囂張嗆聲，讓死者家屬悲憤不已。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

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