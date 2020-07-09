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無照屁孩跑山撞死紅牌騎士…改名拒賠百萬　囂張嗆：有事去跟法官說啦

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▲▼少年無照撞死人拒賠百萬。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲胡姓少年無照撞死人拒賠百萬還在臉書囂張嗆聲，讓死者家屬悲憤不已。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

記者徐愷昕／新北報導

新北市汐止區國軍公墓旁2018年間發生一起死亡車禍，1名無照騎車跑山的胡姓少年違規，致曾姓紅牌重機騎士重傷死亡。怎料，少年不僅完全沒有悔過之意，遭法院判賠償100萬元後，還改名想拒付，甚至於臉書囂張發文「怪我囉？啊法官就放我出來啊，有事跟法官說啦！」等語，讓死者家屬悲痛又氣憤。

16歲胡姓少年2018年7月1日無照在五指山跑山時，在汐萬路三段違規越過雙黃線，當場逆向撞上正要下山的曾姓紅牌重機騎士，致曾男失控打滑摔車重傷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。肇事的胡姓少年案發後於醫院內滑著手機，一副事不關己的樣子，最後法官僅判胡男賠償100萬元，且還是每月支付5000元直到付完為止。

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▲▼少年無照撞死人拒賠百萬。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲死者家屬痛心貼出法院判決書。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

本月2日，曾男家屬在他過世滿1年時於臉書《爆料公社》發文表示，「親愛的厚誠，姐真的生氣了！因為害死你的胡ＯＯ現在改名了，他換了名字電話就再也不履行法院的判決。人生有這麼容易洗白的嗎？換了名字就換了命運嗎？就可以不用承擔自己的罪過了嗎？」

曾姓死者的姊姊再貼出法院判決書寫下，「今天是你農曆的忌日，媽媽和我給你準備了一桌的素食，姐相信你是真的有回來，因為上了香，天空就飄起了太陽雨，就如同你離開時的天候，陽光燦爛、藍天白雲、雨絲飄飄.....你的忌日，我決定去法院投遞，不能讓你的性命白白喪生。害死你的屁孩成年了，一樣耍帥一樣說謊，他們兩手一攤，什事都沒有，而我們卻年年都要憶起這傷心的日子……」

死者家屬痛心說道，胡姓少年事後不僅改名還將電話換掉，也沒有履行法院判決，「現在我能做的只能不停不停求自己寬心…心裡的大石頭因為這個壞小孩而再次升起」，最後更無奈大嘆「對爛人仁慈就是對自己殘忍！」

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▲▼少年無照撞死人拒賠百萬。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲胡姓少年無照撞死人拒賠百萬還在臉書囂張嗆聲，讓死者家屬悲憤不已。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

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