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泰國內閣批准「民事伴侶法案」　同性伴侶將享有收養、繼承權

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▲▼泰國曼谷同志遊行。（圖／路透）

▲泰國內閣批准《民事伴侶法案》有望成為亞洲第二個同性婚姻合法化的國家。（圖／路透社）

實習記者莊憶慈／綜合報導

泰國內閣於8日通過「民事伴侶法案」（Civil Partnership Bill），提案送至國會，待通過後，將承認同性婚姻具有與異性婚姻幾乎相同的權利。如此一來，泰國將是繼台灣之後，亞洲第二個同性婚姻合法化的國家。

根據《路透社》報導，泰國為保守佛教社會，但寬容的態度，使當地及外國旅客參與LGBT（同性戀、雙性戀與跨性別）活動相當活躍。

泰國政府副發言人拉差達（Ratchada Thanadirek）在臉書上表示，《民事伴侶法案》對泰國而言，是促進平等權利的象徵，及支持同性伴侶建立婚姻關係中，邁出的重要一步。

2018年提出該法案時，未能於上一屆國會通過，倘若順利過關，年滿17歲以上，其中一方為泰國公民之同性伴侶，可進行民事登記，雖未被定義為婚姻，仍享有收養權、繼承權及共有財產權。

另外，泰國彩虹天空協會（Rainbow Sky Association of Thailand）主席基蒂南（Kittinan Daramadhaj）表示，若該法案通過，將減輕人們的痛苦，LGBT社群人權也將得到支持。
 

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