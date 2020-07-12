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一個人吊點滴！半夜胃痛「男友睡死」叫她自己掛急診　真實反應掀兩派熱議

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▲胃痛。（圖／記者嚴云岑攝）

▲胃痛。非當事人。（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者黃可昀／綜合報導

半夜突然胃痛難耐，會叫醒身旁熟睡的男友，還是自己叫車去醫院？一名女網友表示，她長期有胃痛困擾，前幾天半夜12點老毛病又犯，吃了藥也沒好轉，整個人痛到臉色慘白、嘴唇毫無血色，只好搖醒身邊的男友，請他載自己去掛急診，但對方的反應卻讓她心寒，「他說，我真的好累，你自己搭計程車去好不好？」

原PO在Dcard表示，一開始她還怕吵醒男友，因為兩人隔天都要上班，所以自己默默吞了胃藥，「大概過半小時完全沒有好轉，我已經痛到有點想吐」，後來無意間看到鏡子裡的自己臉色極差，繼續痛下去身體會不堪負荷，只好叫醒男友送她去醫院，「他皺眉頭口氣有點不耐煩，說你吃胃藥了嗎？」接著倒頭就睡，並請女友自行搭計程車就醫，「我愣了大概2秒吧，沒有回應他，默默起身叫了Uber。」

請繼續往下閱讀...

▲▼床位,醫院,病床,病患。（圖／取自Pixabay）

▲原PO最後在計程車司機協助下到醫院掛急診。（示意圖／取自Pixabay）

在前往醫院的途中，計程車司機不時關心她的身體狀況，以及是否有親友可照顧，甚至還下車攙扶她進入醫院，讓原PO實在百感交集，「之後護士問我，那位先生不是我的家屬嗎？我沒有陪同者可以照顧我嗎之類的問題，我就說喔他是Uber，我自己一個人。」最後一個人躺在病床上吊點滴，同時對男友的反應十分失望，「可能他真的很累吧，隔天又7點多就要起床，但我心裡還是好難過....」。

事後她回家和男友溝通此事，對方的回應是，「當下是完全熟睡的狀態被叫醒」，所以對於那段對話也沒什麼記憶，真的沒想到自己會叫女友搭計程車掛急診。原PO則表示，「我其實有點半信半疑，但我還是接受這個說法。」

網友留言，「這也叫男友？司機大哥都比他暖」、「等妳懷孕的話，半夜要生小孩搞不好叫妳自己去。」不過，也有不少人提醒原PO，應該替男友設身處地著想，送她去醫院是體貼並非義務，「妳累他也累，他沒必要一起承擔這些」、「可是如果他當下是真的很累呢？每個人都有精神狀況特別不好的時候，也要先了解對方工作性質吧，有些工作是沒精神的情況下很有危險性。」

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