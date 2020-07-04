帶行李「呆坐街頭10天」！正妹雙腳浮腫拒絕幫助：我在等男友回來

▲女子呆坐街頭十多天拒絕幫助。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

重慶街頭近日有一名年輕女子在休息椅上連續靜坐了十幾天，身邊還放著大包小包的行李，除了上廁所，幾乎沒有移動過身子，好心人上前詢問，女子只說在等男朋友。一大樓物管稱女子是該樓租戶，她的男友繳納房租後就離開了。目前，民警已找到女子的家人，她的家人正在趕往重慶的路上。

綜合陸媒報導，在重慶市科園四路的街頭，有一名年輕女子已經在一張休息椅上，連續靜坐了十幾天，腳都坐腫了，除了上廁所，她幾乎沒有移動過，附近的居民想給她提供幫助，可是通通被拒絕。

在熱心居民的指引下，記者在科園四路商業街的一張休息椅上，發現了這名年輕女子。該名女子腳穿一雙拖鞋，身邊放著兩個旅行箱和一個大包，眼睛一直盯著大樓的入口，好像在看什麼。

「說是感情出了問題，在等她男朋友回來。」附近餐館經營戶李女士說，這名女子是樓上的一位租客，之前經常在她店裡用餐，十多天前因為房租到期，這名女子提著大包小包下樓，然後就坐在了樓下的休息椅上，基本上一天不吃東西，也不活動。

李女士覺得情況不對，於是上前詢問，年輕女子只是簡單地回答在等男朋友，「男朋友一直沒有出現，在這裡坐了十天左右了，她說她自己知道是什麼情況，意思是讓我們不要管。」

在李女士的陪同下，記者試圖與年輕女子溝通，可是失敗了，無論記者怎麼詢問，女子就是一言不發，只是揮手表示拒絕，「而且我們給她端東西去吃，她都不要，別人拿錢給她也拒絕，像外賣小哥這些，很多想幫助她的人，她都拒絕。」

讓李女士擔心的是，由於長期靜坐，女子的雙腳出現了浮腫情況。採訪中，有居民表示，這感情的事不能強求，年輕女子這樣的情況，不算是癡情，而是鑽了牛角尖。女子的異樣情況首先引起了大樓物管的重視，物業方面首先核實了女子的租住情況。

物業人員說，租住訊息只有女子的，而她的男朋友只是交了房租，沒有留下任何的聯繫方式，所以無從查找。女子坐在長椅上，沒有影響任何人，也沒有做出任何異常行為，物業方面也只能每天派出工作人員，時不時注意她的狀況。

派出所的民警也曾多次和她溝通，發現女子思維清晰，只是有些偏執，後來終於聯繫上了該名女子的家人，家人正在趕往重慶的路上，「至於她的男友為什麼會在繳納了房租後突然消失？她又為什麼會來到重慶？都只有等她願意和大家溝通後，才能知曉。」

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