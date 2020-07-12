假日不打烊 台南市議長郭信良慰問弱勢家庭

▲台南市議長郭信良12日下午與王錦德議員、李中岑議員及陳亭妃委員前往慰問家屬。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

家住台南市安南區的施姓民眾，6月一時想不開，駕車到七股區國姓橋下燒炭尋短，留下妻子及2個兒子，處境堪憐，台南市議長郭信良12日下午與王錦德議員、李中岑議員及陳亭妃委員前往慰問家屬，副議長林炳利及黃麗招議員則請代表前往關心。

郭信良議長指出，43歲施姓民眾正當壯年，卻因為工作不順及沉重的經濟壓力，拋下了妻子及兩個分別就讀國小及高中的兒子尋短離世，令人惋惜。郭信良議長表示，施家原本就是低收入戶，現在僅靠施太太在免洗筷工廠工作，生活更為艱難。

施太太現在與孩子們和娘家爸媽同住，但娘家爸爸20多年來癱瘓臥病在床，她在工作之餘還要幫忙照顧父親；而且她希望孩子們能繼續讀書，不要因此失學，經濟狀況很不樂觀。郭信良議長表示，市議會致上5萬元慰問金，希望拋磚引玉，讓更多有愛心的民眾透過捐款，來幫助施家兄弟繼續就學。有意捐款的民眾可捐至郵局帳號0031388-0180532，戶名蔡宓芹。

郭信良議長也呼籲市民大眾珍愛生命，每個人都有可能遇上難關，但自殺無法解決問題；主動勇敢地尋求協助，反而可以衝過眼前的困境。心情低落、需要走出情緒障礙的民眾可以撥打安心專線1925、生命線協談專線1995或張老師專線1980。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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