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女子6天前騎機車外出後失蹤　所騎機車台南鹿耳門溪出海口被發現

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▲台南市警、消人員在台南鹿耳門溪出海口一帶，尋找失蹤王女的下落。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警、消人員在台南鹿耳門溪出海口一帶，尋找失蹤吳女的下落。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市安南區鹿耳門溪出海口，12日近午傳出疑有1名女子落海，警、消人員獲報前往該出海口海岸搜尋，但未發現落海女子蹤跡，初步解7月7日1名56歲吳姓女子騎機車到此出海口堤防後人就失蹤，家屬懷疑落海，警、消人員只尋獲吳女所騎機車，目前委請岸巡單位人員加強岸際巡查吳女中。

台南市消防局於12日上午11時多接獲警方轉報，鹿耳門溪出海口疑有人落海，現場遺留1輛疑似落海女子騎乘的機車，消防局派出大批救生人員前往，同時出動義消通訊中隊空拍機到場協助搜尋。

▲台南市警、消人員在台南鹿耳門溪出海口一帶，尋找失蹤王女的下落。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防救生人員與轄區市警三分局員警到場了解，疑似失蹤者的家屬表示，7月7日，56歲吳姓女子騎機車從家裡外出，從此失去蹤影，音訊全無，7日當天已向警方報案吳女失蹤，請求警方協尋。直到12日上午，家屬得知吳女騎乘的機車出現在鹿耳門溪出海口的「府城天險」石碑附近，懷疑失蹤已5、6天的吳女有可能落海。

▲台南市警、消人員在台南鹿耳門溪出海口一帶，尋找失蹤王女的下落。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方經調閱監視器發現7日當天，吳女騎機車到鹿耳門溪的出海口堤防附近的身影，警、消人員動員搜尋，但在出海口附近海域都未看到有落海女子的蹤影。警、消人員聯絡岸巡單位，瞭解近日有無相關落海者發現，岸巡單位表示，12日凌晨在高雄興達港有發現1名男性落水者遺體，雖然男落水者身體浮腫、難以辨識，但初步排除該具遺體與吳女有關。警、消人員在下午搜尋、告一段落後暫時先撤退，已請岸巡人員協助加強巡查吳女下落中。

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