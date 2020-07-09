台中規劃興建6230戶社會住宅　中央加碼2024年增至1.2萬戶

▲中央和地方資源共享，可大幅提升台中社會住宅興辦數量。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府積極推動社會住宅，原本規劃2022年要完工5008戶，市長盧秀燕上任後，不但已完工490戶，又新增4塊基地規劃1222戶，全計6230戶，內政部政務次長花敬群8日拜會市政府，表達協助市府加碼，2024年讓台中社宅總數增至1.2萬戶，市府負責找地等行政流程，中央則負責興建和後續營運，中央、地方合作加速減輕青年、勞工居住負擔。

出面接待的副市長黃國榮表示，台中市分2階段推動社會住宅，第1階段2022年目標是5008戶，前胡志強、林佳龍時代已完工401戶，盧市長上任1年多以來，再完工490戶；第2階段則是新增西屯國安段、烏日新榮和段、霧峰錦州段及沙鹿平等段等4處基地，預計可增加1222戶，總計6230戶。

內政部政務次長花敬群、國家住宅及都市更新中心執行長張溫德等人昨天拜會市政府，希望藉由分工合作，協助台中市在2024年時能有1.2萬戶社宅。

都市發展局長黃文彬表示，社會住宅基地選址應將地方民意、在地需求納入考量，建物規劃則要比照「台中共好社宅」質量並進，除了基本居住功能外，也需因地制宜導入當地所需的社福、青創、托嬰、托幼等設施，全方位照顧民眾所需。

市府會持續盤點區位、找尋面積適宜基地，研議納入第2階段興辦標的，攜手與中央共同達成1.2萬戶社會住宅目標。

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