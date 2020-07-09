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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！5歲童催油門衝超商　粗心媽機車未熄火...玻璃門爆碎

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記者楊鈞典／台東報導

6日晚間台東發生一起機車衝破超市玻璃門意外！一名媽媽騎機車載小孩到台東市中正路的農會超市購物，停車未熄火即離車，小孩坐在車前方右手握油門一催，機車往前直衝破超市玻璃門後倒地，還好當下並無顧客在門口，而媽媽緩緩入內從容抱起小孩走到對面台東醫院就醫。

▲ 未熄火留幼童在機車上，油門一催撞破超市玻璃門 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東婦人未熄火留幼童在機車上，油門一催撞破超市玻璃門 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 機車衝入內倒地後，媽媽還緩緩走向前從容抱起小孩，走出超市往對面的台東醫院就醫。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 機車衝入內倒地後，媽媽還緩緩走向前從容抱起小孩，走出超市往對面的台東醫院就醫。（圖／記者楊鈞典翻攝）

事發後超市人員有到台東醫院探視受傷幼童，幸好只有輕微擦傷，並無大礙。監視影片中顯示，這名媽媽讓小孩坐在前面，騎機車到農會超市購物，車子停下後媽媽下車，疑似是要先開啟置物箱取物，但她人已離開車輛站著，小孩還坐著手握車把，結果油門一催，即往前衝破自動玻璃門，玻璃瞬間破掉，小孩與機車倒地。

驚悚一瞬間，幸好當下並無顧客或店員在門口，否則就會被撞上，當下機車往前衝時這名媽媽本要抓住油門，但已經來不及，機車衝入內倒地後，她還緩緩走向前從容抱起小孩，走出超市往對面的台東醫院就醫。目擊者表示，有通報119，但救護車抵達時，母子2人已自行就醫。

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