色淫師免費拍全裸寫真和動作片！　正妹上網「驚見全裸自己」被看光光

▲攝影師邀約正妹拍攝寫真和動作片後，偷偷在網路進行販賣。（圖／翻攝自杭州交通98.1，下同）

記者劉亭／綜合報導

杭州一名女子小櫻（化名）控訴，近日逛國外網站時，突然發現自己的全裸性感照和「動作片」，發現是先前跟一名攝影師合作時所拍攝，對方未通知她就對外進行販售。

根據杭州交通91.8報導，杭州錢塘新區白楊派出所近來接到許多年輕女子投訴，有人未經自己允許，將其裸露身體的性感寫真和影片放在網上出售。而且這些人的經歷都很相似。

小櫻透露，自己在網路上有關注一名錢塘新區的小有名氣的攝影師，對方經常發表人體寫真的照片，她覺得拍得很好看。這名攝影師3月聯繫上小櫻，提出免費拍攝寫真。

看這名攝影師先前發佈的照片，大部分都不露臉，也不會暴露身分，小櫻就同意了拍攝。之後約好了時間、地點後，小櫻在攝影師的指導下，拍了各種姿勢的寫真，總共約70張，身體隱私部位全都露。

結束了平面拍攝之後，攝影師當場提議想拍「動作片」。小櫻心想，這些影片只是攝影師一人欣賞，就答應進行了拍攝。不久後，小櫻也拿到了攝影師精修後的「性感照」和「動作片」。

原本以為事情就到此結束。沒想到小櫻有天在瀏覽國外網站時，卻突然看見自己當時拍的性感照片和影片，而且該攝影師的社群軟體賬號上也發布了販賣照片和影片的廣告，嚇得她趕緊報警。

經循線追查，警方很快鎖定26歲嫌疑犯小木（化名），2日在家中將其帶回調查。小木透露，2015年開始約網友當攝影對象，並且免費拍一些較為暴露的人體藝術照和影片，然後將作品放上網提供大家欣賞。

小木在2016年開始嘗試出售這些裸照，之後開始拍攝更大尺度的照片和影片，並且主動尋找年輕且形象較好的女性，詢問是否願意拍攝大尺度寫真和影片，他再製作成電子圖包和實體寫真集，偷偷在網路上進行販賣

小木已拍攝了3000餘張照片，20餘部影片，累計銷售額高達30餘萬元人民幣（約130萬元新台幣），民警在小木的家裡搜查出了41箱，每箱約35本的女性寫真集。目前，小木已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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