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買飲料遭店員「差別待遇」！　工人怒嗆：我一天的薪水，妳做一週還不夠

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▲工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名工人日前到飲料店買飲料，受到店員「差別待遇」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

「行行出狀元」，每個職業都有值得尊敬的地方，一名在工地做工的網友，日前穿著工地髒衣服到飲料店買飲料，用禮貌的態度向店員點餐，竟然被當場無視，還受到不平等的「差別待遇」，讓他怒氣爆發，在臉書「爆怨公社」上暴氣開罵，「我一天的薪水，妳做一週還不夠，不要瞧不起任何人好嗎！」

原PO是一名工人，日前在上班時間幫工班買飲料，向店員小辣妹點餐時，很有禮貌的點了5杯青茶微糖，沒想到店員不回覆，就連詢問價錢時也不回應，原PO以為對方的個性可能就是這樣；後來出現另外一位客人，年紀與原PO差不多，穿著POLO襯衫，店員竟然服務親切的詢問「要喝什麼」，如此誇張的差別待遇，令他氣炸大喊，「難道是因為我的工作整身的汗水，髒髒的衣服，就不值得妳的禮貌相對嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO事後越想越生氣，「我真的很想嗆，你知道我一天的薪水，你做一週還不夠嗎，什麼態度阿！我下了班，還是很蝦趴的，不要瞧不起任何人好嗎！」文末還標記「做工的人」、「不要以貌取人」。

▲▼施工,建築,挖土機,工程圖,工地,工人 （圖／123rf）

▲原PO表憤怒嗆聲，「我一天的薪水，妳做一週還不夠！」（示意圖／123rf）

貼文一出後，許多網友留言有相同經驗，「真的就是有這種女生，妳也不要想太多，我去買飲料也是碰到對我不苟言笑，然後看到男生就嗲聲嗲氣，轉變比變臉還快呢！」、「我懂你，很多人不懂，穿工作背心+白工地帽，多走幾間便利商店，其實就有感了！」

但也有網友表示不用太在意，「心裡小劇場不要那麼多，說不定那只是熟客而已」、「別太在意別人的眼光」、「到底做工的人是要把自己想的多下層」、「這種跩得要命的店員一大堆，我家樓下全家某個大夜的，結帳時不會跟你說多少錢、收錢不會道謝，他媽找錯錢也不會道歉！」

►夏天進廚房不流汗！

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