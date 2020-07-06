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阿嬤前腳出門孫後腳跟出迷失街頭大哭　暖警牽小手尋父

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▲▼男童偷出門找阿嬤卻迷失街頭狂哭，員警和熱心民眾協助找到爸爸。（圖／民眾提供）

▲偷跑出門的男童找到家人，終於破涕為笑。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男童見阿嬤外出要去市場買菜，趁阿公沒注意，就跟著出去，結果跟不上阿嬤的速度還認不得路，當街大哭。所幸在熱心民眾與員警協助下，找到焦急的父親，結束短暫的失蹤記。

第二警分局永興派出所4日下午獲報，民眾在漢口路發現一名男童當街哭哭啼啼，疑似走失，警員陳益弘立刻到場了解。只見一名男童被熱心的女性民眾哄抱，但他雙眼已泛出淚光，面露害怕表情。

陳員見男童身穿拖鞋，研判應該是住附近，問說「弟弟你知不知道家怎麼走？」男童雖然害怕但仍勉強點點頭。陳員擔心他會害怕警察，立刻改採蹲姿並接著說「你帶我回去好不好，我跟你走！」男童才牽著陳員及民眾的手慢慢走。

兩人走了一小段路，就看到前方有一名黃姓男子焦急在路上找人，原來是男童父親，讓他當下放下心中大石，不停跟大家說謝謝，並趕快電話聯繫家人「弟弟找到了」。

▲▼男童偷出門找阿嬤卻迷失街頭狂哭，員警和熱心民眾協助找到爸爸。（圖／民眾提供）

▲阿嬤得知金孫失而復得，趕到現場緊緊抱起。（圖／民眾提供）

原來，家住附近的黃小弟，知道阿嬤走出門去市場買菜，他趁阿公在忙拔腿跟出去，卻不知大人跟小孩很大走路速度差很大，才出門一下子，既看不到阿嬤，也搞不清楚方向而迷路。陳員放心要離開時，黃童在父親懷裡還揮小手道別，讓在場人士都覺得好可愛。

警方提醒家長，市區道路車流很大，兒童高度正好在駕駛視覺死角，極易發生令人遺憾的意外事故。家屬也表示，這次驚嚇後會更加小心看顧小孩。

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