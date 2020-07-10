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超商冰櫃「借冰一下」被當垃圾　婦人飆罵7分鐘：沒遇過壞人喔！

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婦人不爽自己借冰在便利商店裡的東西被誤會成「垃圾」，氣得連飆5字經。（翻攝爆料公社app）

▲婦人不爽自己借冰在便利商店裡的東西被誤會成「垃圾」，氣得連飆5字經。（翻攝爆料公社app）

圖文／鏡週刊

天氣炎熱，民眾到便利商店買冰消暑， 提醒店員冰櫃裡有垃圾，沒想到一旁「垃圾」的主人跳起來破口大罵，還要她「出去講」。

請繼續往下閱讀...

連日氣溫飆破30度，悶熱的天氣讓許多民眾出現「火氣大」的症狀，昨（9日）有網友在爆料公社app分享在便利商店碰到火大人的故事。民眾到便利商店買冰，看見冰櫃裡有一包髒兮兮的不明物品，明顯不是店內商品，他們原以為是沒公德心的顧客順手亂扔的垃圾，由於原Po過去有過不好的經驗，於是他們買好冰後到座位區享用，順口通知正好過來清垃圾桶的店員：「冰櫃裡有包垃圾。」殊不知一旁「垃圾」的主人居然抓狂，挑起來指著他們狂罵。

「什麼垃圾？」、「你很高尚喔」、「你不要藐視人家」、「我只是借冰放一下」、「很囂張是不是」、「神經、垃圾」、「我老人家啦」，這才知道原來那包東西是婦人「借放」在店內冰箱的物品。

婦人強調已知會店員，離開時會帶走，還說東西沒有直接放在商品上，是包在袋子裡再放在一旁的冰盒上。原Po則在影片拍攝時反覆說明事發經過，並告訴婦人店裡不能冰私人物品。

店員為息事寧人，連忙居中協調只是誤會，勸雙方不要再說了，仍難撫平婦人憤怒情緒，見婦人越罵越激動，原Po早就開始錄影，並告知已經報警，婦人連忙收拾東西，邊往店門口走邊嗆：「我們出去講！」、「沒遇過壞人」，讓原Po大嘆：「好心總被糟蹋。」

原Po事後補充，打開冰櫃時就聞到疑似廚餘發臭的味道，他們看見湯湯水水的剩食和不知名的內容物躺在一旁髒兮兮的袋子裡。原Po和朋友討論是不是上一個買冰的客人順手扔的垃圾，雖然覺得噁心也不敢碰，不過因為天氣太熱，想在店內吹冷氣消暑，而且覺得冰品都是密封的應該沒關係，所以還是買了。原Po回憶，當時婦人便一直看著他們，「那時她就有聽到我們說那是垃圾了吧。」

原Po想起先前也曾遇過類似事件，某天她發現機車上被放了一袋吃剩的便當，她隨手扔進垃圾桶，突然一名老人衝出，同樣大罵「只是借放」，最後原Po賠了200塊了事，「所以這次我完全不碰，然後等店員收拾垃圾桶順口講一下，她就抓狂了，然後我就一直被罵了，但我沒丟也不用賠她錢，我把這件事PO出來是想提醒你們要小心！」


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