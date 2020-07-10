全台12處森林遊樂園　7/15起至年底「每人可免費入園一次」

▲林務局祭出全台12處國家森林遊樂園免費入園一次的超好康。圖為太平山森林遊樂區。（林務局官網）

圖文／鏡週刊

因應國內武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19）疫情趨緩，為鼓勵國人走出戶外、親近大自然，林務局祭出全台12處國家森林遊樂園免費入園一次的超好康！

請繼續往下閱讀...

林務局表示，自109年7月15日起到109年年底，國人與持有居留證的外籍人士，均可於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區任選一處享免費入園一次的優惠。

民眾可於園區售票窗口出示身分證正本，如無身分證之兒童可使用健保卡或其他可證明身分之文件替代；外籍人士則須出示居留證正本，經售票人員辦理入園登記就可以入園。不過要特別注意的是，民眾若是自行開車入園，仍須繳交停車費。

林務局特別提到，森林芬多精的生物活性有助於提升人體免疫力，因應國內疫情趨緩，民眾不妨到森林走走，做做森林浴，有益身心健康。



更多鏡週刊報導

死亡率高過武肺？ 中國爆哈薩克傳「不明肺炎」奪1772命

加碼2000億紓困債留子孫？ 蘇貞昌：沒有現在哪有未來

偷拍女學生私密處長達9年 補教狼師稱：穿短裙上課才輕鬆