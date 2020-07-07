批農田水利會收歸國有「侵害人民財產權」　國民黨團聲請釋憲

▲國民黨團聲請農田水利會組織法第40條釋憲。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

因應農田水利會將於今年10月改制公務機關，立法院2日三讀通過《農田水利法》，明訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅，以及農田水利會資產及負債由國家概括承受。為抗議執政黨侵害人民私有財產權，立法院國民黨團集結38名立委連署，7日赴司法院遞狀聲請釋憲。

林為洲7日率首席副書記長林奕華、立委廖國棟、林文瑞、陳超明、孔文吉、楊瓊瓔、謝衣鳯、鄭正鈐、溫玉霞等人，赴司法院聲請釋憲。

林為洲說明，國民黨團完成38名立委連署協助水利會聲請釋憲，因農田水利會組織通第40條規定，侵犯憲法保障人民財產權，水利會是自治團體、公法人，必須經過會員大會或由會務委員做決定才能處分財產，現在收歸國有後就不用經過會員同意已違憲。

林為洲表示，農田水利會改為公務機關，違反了憲法第14條保障人民有組織結社權利、第22條其他權利，以及憲法23條的比例原則。

林為洲呼籲，民進黨選不贏就沒收選舉，這樣的做法在水利會看到了，國民黨團支持水利會制度改革，當時也提出讓會務委員、會長適用選舉辦法、改革工程發包適用採購法等，但執政黨完全不採納，就是要沒收，讓人質疑「到底改革是目的，還是沒收才是目的？」完全無法接受民進黨號稱改革，實則沒收人民財產的作為。

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