蔡育輝籲檢調查唐碧娥　「有沒有拿公帑翹班？」還他質詢清白

▲台南市議員蔡育輝要求檢方調查唐碧娥有無違法，還他質詢的清白。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

針對唐碧娥按鈴控告一事，台南市議員蔡育輝遺憾強調，公務員就該戮力為公，更何況唐碧娥還曾擔任立委，更應身為表率，誰知她拿了高薪，脫序上班行為一籮筐，行政立法分立，議員本就該監督市政，在議事堂要求黃偉哲市長重視用人哲學，勿讓酬庸人事拖垮市政團隊，竟被提告。

蔡育輝說，唐碧娥『見笑轉生氣』還提告，完全不反躬自省，唐碧娥究竟有沒有拿著公帑、公然翹班，有沒有違反公務人員懲戒法和行政法，有沒有有怠忽職守，請檢調深入調查。

蔡育輝指出，唐碧娥參選議員落選，一轉身，就成了台南市教育局專門委員，台南市政府今年預算1千多億，每年約3成預算在教育局，教育局是何等重要的單位，唐碧娥進入市府團隊擔任要職，月領7萬多元，理當全力為百年樹人的教育奉獻，全心投入台南市2百多間高國中小學的繁重的教育業務，更應受立法權監督。

蔡育輝說，他接獲一堆檢舉唐碧娥占了教育局重要職位卻不做事？上班不用簽到簽退常翹班？翹班出國？更常批判政情批評議員？為何議員不能利用總質詢在議事堂質詢市長，這怎會是毀謗？蔡育輝強調，.民主政治就是行政、立法分立，各司其職，課責自負，此乃民主政治精神，民代在議事堂就市政事項，所發表各種言論，是立法權監督職責，屬職責範圍，有媒體直播，本就可受批評，是非對錯，自有公評，訴訟權乃憲法所賦予個人的權利，唐碧娥提訟他尊重並將親自出庭說明在議事堂的監督發言。

蔡育輝表示，他質詢的目的就是請黃偉哲市長重視用人哲學，勿讓酬庸人事拖垮市政團隊，唐碧娥究竟有沒有拿著公帑、公然翹班？翹班去那裏？翹班做甚麼？有沒有違反公務人員懲戒法和行政法，有沒有有怠忽職守，請檢調深入調查，他議事堂監督發言是否是惡意毀謗，以還他監督市政之清譽！

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