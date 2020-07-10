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官學締結伙伴關係　南區大專校院職安衛自主互助聯盟與南區勞動檢查機構 簽署結盟

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▲教育部攜手勞動部共同帶領大專校院與勞動檢查機構，在國立成功大學舉辦官學締結伙伴關係簽署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲教育部攜手勞動部共同帶領大專校院與勞動檢查機構，在國立成功大學舉辦官學締結伙伴關係簽署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部攜手勞動部共同帶領大專校院與勞動檢查機構，在國立成功大學舉行教育部南區大專校院校園職業安全衛生管理自主互助聯盟，與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、高雄市勞工局勞動檢查處及台南市職安健康處締結安全伙伴關係簽署典禮。

教育部資訊及科技教育司劉文惠副司長及勞動部職業安全衛生署鄒子廉署長出席見證，由南區自主互助聯盟召集學校中華醫事科技大學曾信超校長、南區職業安全衛生中心許峯源主任、台南市勞工局長王鑫基及高雄市勞動檢查處長陳俊復共同簽署，同時也成大蘇慧貞校長協助與支持下完成。

▲教育部攜手勞動部共同帶領大專校院與勞動檢查機構，在國立成功大學舉辦官學締結伙伴關係簽署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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教育部資科司劉文惠副司長表示，為協助大專校院安全衛生管理人員能持續精進專業知能，成立大專校院校園學習與職業安全衛生管理自主互助聯盟，並希望能在這3年（2020年8月1日起至2023年7月31日止）與勞動檢機構締結安全伙伴關係期間內，促進專業交流與橫向聯繫，共同提升校園職業安全衛生專業知能及落實有效的管理，都能讓聯盟的各位在運作過程中深化合作互蒙其利，讓彼此的校園環境更加永續、安全和健康。讓大專校院有效解決職安衛之困擾管理事項。

中華醫事科技大學曾信超校長表示，很高興能在教育部指導下與華醫環境安全衛生中心及職業安全衛生系，共同接任南區自主互助聯盟召級學校，並在7所核心學校協助籌備下，帶領南區39所聯盟學校與本區所轄及授權直轄市勞動檢查機構合作。這次簽署儀式代表的是一個跨領域學習的心起點，讓各校與勞動檢查機構更加緊密完成未來三內合作，78場次職安衛管理制度診斷與輔導及工作場次安衛設施缺失檢核及改善輔導、39場次教職員工生的身心健康保護措施輔導、2場次安全衛生管理相關人員教育訓練，並透過3場次的高階主管座談會進行執行上的交流與檢討。

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