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藝陣文化合作交流結盟　南鯤鯓代天府與正修科大學簽約

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▲南鯤鯓代天府與正修科大學簽訂藝陣文化合作交流結盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南鯤鯓代天府與正修科大學簽訂藝陣文化合作交流結盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府，為配合2020年正修科技大學高等教育深耕計畫「傳統藝陣新活力-當傳統遇上現代」實地探勘工作坊活動，26日雙方在南鯤鯓代天府簽署合作意向書，期以匯集整合雙方資源，進行傳統藝陣文化的傳承與創新，推廣進行交流結盟。

這項藝陣文化合作意向簽署活動，是由南鯤鯓代天府與正修科技大學共同簽署，包括南鯤鯓代天府董事會董事長王連興、副董事長兼任總幹事侯賢遜、副董事長陳浚鎰、陳榮賢、常務監事吳朱福與正修科技大學校長龔瑞璋率領副校長鄭舜仁、游步平、黃柏文及秘書、教務長、院長、各系主任等近百人代表團見證下進行。

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▲南鯤鯓代天府與正修科大學簽訂藝陣文化合作交流結盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，新世代新思維，台灣王爺總廟「南鯤鯓代天府」承襲歷史源流，長期積極建設、宏觀推動宗教文化發展下，已榮獲「國定古蹟」、「國家重要民俗」國家級有形文化資產以及無形文化資產、暨米其林綠色旅遊指南三星級景點，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區聚焦的宗教熱門景點等許多榮耀。

南鯤鯓代天府近年來更不遺餘力推動景觀、文化建設，興建美術館、美化園林；舉辦文學營、文藝展覽、學術論壇、鯤鯓王平安鹽祭；配合政府推廣有形、無型文化資產，傳統藝陣傳承等，更提供平臺與學校、社團積極建構有益社會的寓教活動。

▲南鯤鯓代天府與正修科大學簽訂藝陣文化合作交流結盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯賢遜表示，正修科技大學近年來積極推動傳統藝陣文化，並結合現代科技成立藝陣團隊以展現創意的民俗技藝。藝陣團隊成立5年多，初期結合傳統藝陣與創新通識課程，由不同科系學生組成，透過肢體動作訓練，展現創意民俗技藝;如今藝陣團隊除加強體驗古典節奏觸感，認知融合科技、技術與藝術文化，探索肢體藝術的各種可能性，旨在打開傳統藝陣新視界。

正修科技大學校長龔瑞璋表示，學校組成的藝陣團隊，除擔任學校重大活動迎賓隊伍，更積極參與產、官、學界辦理各項活動與展演，包括參與鯤鯓王平安鹽祭、高雄燈會藝術節、全國聯合舞展、舞蹈節特別節目、全國大專運動會開幕進場表演，以及鄰近社區與地方單位邀請，如長庚紀念醫院永慶盃路跑-開場表演、財政部統一發票盃路跑活動開場表演、法務部藝文及作業技訓聯合展示會開幕典禮等，校內校外都能展現學生創意、熱情與青春活力，積極參與社區活動與資源整合，達到在地傳統藝陣傳承與文化延伸。

▲南鯤鯓代天府與正修科大學簽訂藝陣文化合作交流結盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

簽署雙方簽署合作後，鯤鯓王平安鹽祭主辦單位：交通部觀光局雲嘉南管理處與南鯤鯓代天府，立即邀請正修科技大學象徵年輕活力的藝陣團隊，安排參與「第17屆鯤鯓王平安鹽祭」開幕活動的主場表演，透過這活動表演平臺，能讓這年輕世代藝陣團隊有機會參與大型活動，展現他們的創意民俗，精彩技藝與廣大信眾分享，達到教育部補助辦理大學社會責任實踐計畫的實質成果。

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