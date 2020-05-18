疫情後遺症擴大市場攤商生計受影響　蔡育輝要求追溯延長及增加租金折扣

▲市議員蔡育輝要求市府不要「小兒科」，租金打折應追溯到年初，並視疫情延長及增加折扣，對公有零售市場租金計算的級距亦應拉大。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情大爆發，使菜市場人潮大退散，攤商交易量嚴重銳減，生計大受影響，雖然市府於3至5月採租金打7折優惠，不過疫情後遺症並未停歇，市議員蔡育輝18日要求市府不要「小兒科」，租金打折應追溯到年初，並視疫情延長及增加折扣，對公有零售市場租金計算的級距亦應拉大，以更符合公平正義原則。

市議員蔡育輝指出，同樣是美食城，人口數只有2萬5千人的鹽水區，點心城攤位月租金是4606元；有7萬8千多居民，且是府城遊客人潮最密集區域的中西區沙卡里巴，月租卻僅需3073元，因此他在上屆議會即提案列出市場租金計算許多不合理之處，經過不斷努力，市府終於重新檢討調整，並從2019年7月起全面調降公有市場攤位租金，他很高興市府的從善如流，此舉也備受攤商肯定。

不過，蔡育輝認為，公有市場租金雖有調降，卻不合理的是原南縣調降的比率有的甚至不如府城，尤其溪北地區人口不斷減少，消費力自然比不上人口集中且遊客多的府城，何況這裡是屬於典型的農業縣型態，不乏蔬菜水果自產自吃的情形，甚至自己吃不完就送給親友或拿出去賣，都令公有零集市場攤商生意受到影響。

蔡育輝表示，新冠肺炎從1月爆發，人人聞疫色變，菜市場是屬人多的地方，很多民眾怕被傳染，不敢到餐廳吃飯、不敢到市場買菜，令攤商生意大受影響。市場能夠減免3成市場租金的作法值得肯定，不過如新北等縣市可折扣到5成，顯然台南市還是有點「小兒科」，而減免優惠應該從疫情爆發的元月開始，優惠期限只到這個月底的措施也應檢討，目前台灣雖然已經1週多零確診病例，不過無薪假創新高，經濟消費短期間內仍不可能恢復，因此他要求市府應衡量實際情況，延長租金打折優惠之外，對於原南縣溪北地區的公有零集市場租金計算亦應重新檢討，將租金計算級距拉大，讓人口外流、人潮及消費力有限的公有零售市場攤商真正受惠。

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