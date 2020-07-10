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每周五限量開賣！「家樂福X多那之」打造5款邪惡蛋糕　激推芋泥+布丁內餡款

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▲▼家樂福X多那之合作推出5款聯名商品。（圖／業者提供）

▲「家樂福X多那之」推出5款聯名蛋糕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼7月1日重磅推出全新「自製生吐司」掀起搶買熱潮後，家樂福再度搶攻烘焙市場，找來南台灣知名蛋糕老品牌「多那之」打造5款聯名商品，最低32元起，尤其，首推這款「芋泥布丁捲」，選用大甲檳榔心芋頭餡搭配滑順布丁，還有綿密芋頭蛋糕，今（10）日起正式開賣，芋泥控一定不能錯過。提醒聯名款數量有限，各門市完售後需等至下一個周五才會再度提供販售。

▲▼家樂福X多那之合作推出5款聯名商品。（圖／業者提供）

▲波士頓派有芋泥、紅豆2種口味。

「家樂福X多那之」推出5款獨家限定蛋糕，首推的「芋泥布丁捲」選用芋頭製成的蛋糕體，裡頭包進大甲檳榔心芋頭餡及滑順布丁，綿密口感讓人忍不住一口接著一口，而另外這顆「芋頭波斯頓派」，蓬鬆的蛋糕搭配芋泥內餡，只要是芋泥控通通要入手。

▲▼家樂福X多那之合作推出5款聯名商品。（圖／業者提供）

▲還有半月燒及菠蘿泡芙。

另外還有使用特製餅皮搭配卡士達醬的「半月燒」、經典「菠蘿泡芙」夾香草卡士達內餡，以及「紅豆款波斯頓派」，甜點控一定要來嚐鮮，以上聯名新品即日起於全台家樂福量販店、便利購開賣，提醒各店數量有限，售完需等下一個周五才會再度進貨販售。

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