香港爆第三波疫情！老人院3天破30確診　衛生官員：防疫已經失守

▲香港爆發第三波疫情，3日暴增超過50起本土病例。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港9日新增42例新冠肺炎確診病例，其中有34例為本土病例，其中23人與「港泰護老中心」有關聯，9人與新發、彬記茶餐廳有關聯，另有2例源頭不明。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，香港目前情況可說是「第三波疫情爆發」，防疫已差不多失守。

「港泰護老中心」最先確診的為一名85歲的院友，該起案例被確診後，8日又有8人確診，包含4名院友及4名員工，9日再增加23人確診，其中大多數人沒有症狀。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，「港泰護老中心」的面積不算大，涉及兩個樓層，共有37名院友及10多名員工，「老人院爆發疫情是全世界都害怕的，因為傳播風險很高，國外有院舍爆發達90％的案例，因此不排除陸續再有病例產生。」

張竹君指出，香港目前的情況可說是「第三波疫情爆發」，防疫已差不多失守，且近期民眾較為鬆懈，放假前往了許多地方，「雖然可以理解，但這會讓源頭較難追蹤，也導致密切接觸者大增。」

此外，由於3日間暴增超過50例的本土確診，香港政府於9日宣布再升級「限聚令」，香港食物及衛生局局長陳肇始表示，餐飲空間的人數必須控制在6成以下，餐廳最多限8人一桌，酒吧一桌不得多於4人，自7月11日生效，為期14日。