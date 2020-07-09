　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸委會擬檢討公務員赴港澳機制　強調駐港機構合乎規範

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

港版國安法的實施受到國際關注，對於我駐港機構的人員安全，陸委會副主委兼發言人邱垂正9日指出，長年以來駐港機構均符合雙方規範，沒有逾越份際，呼籲相關單位勿輕舉妄動破壞台港與兩岸關係。至於公務人員前往港澳，陸委會除了呼籲提高警覺，也表態，會針對相關後續機制做必要檢討。

總統蔡英文日前指示國安團隊及相關部會，密切關注港版國安法，若對台灣造成傷害或有不合理的現象，考慮採取反制措施。行政院發言人丁怡銘9日指出，公務員赴港本來就有內部規定，港版國安法訂定後，相關赴港的提醒、宣導或是限制規範，會再與陸委會進行必要討論。

陸委會副主委兼發言人邱垂正9日在例行記者會上就此事做出回應。他表示，政府對公務人員赴港澳已有相關的規範，針對港版國安法以及相關實施細則的實施，政府也已有所因應，陸委會會適時提醒公務人員注意相關的安全問題。

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

▲港版國安法引起國際社會疑慮。（圖／路透）

至於公務員赴中國大陸跟港澳，邱垂正指出，過去針對三地的規定是有所區別，不過，在港版國安法實施後，陸委會會提醒相關公務人員赴港澳也要提高警覺，「後續相關的機制，我們也會做必要的檢討。」

另外，對於我駐港機構的人員安全，邱垂正表示，陸委會多次聲明，關心香港的情勢，但從未介入。駐港機構，更是經過雙方換文同意，提供民間交流服務的機構，「長年以來，都符合雙方的規範，從來沒有逾越份際，相關單位切勿無限上綱，輕舉妄動破壞台港跟兩岸關係。」

他強調，我方的反制措施，將視情況而定，政府對港政策是通盤審酌，香港與兩岸情勢、中共與港府的作為以及主要國家政策動向等因素，將持續密切關注港版國安法實施對香港情勢的影響，檢視現行的法規，評估依法適時進行必要的應變措施。

 
ET快訊
快訊／抓到7名公車司機狂刷1280月票賺獎金　北市重罰9萬
快訊／士林民宅火災2歲男童獲救　母親嗆傷宣告不治
驚！美元將現另一波惡夢　分析師揭背後「2大恐怖」原因
無照撞死騎士改名拒賠百萬！80歲外婆哽咽道歉　母養8口嘆：會
PTT土豪哥玩股票對帳單「半年賺2億」！曝選股進場標準
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸華南水災未波及台商　陸委會：盼受災民眾重建家園

馬英九拿反滲透法類比港國安法　陸委會點出關鍵差異

陸委會擬檢討公務員赴港澳機制　強調駐港機構合乎規範

中國南方豪雨成災　湖北貴州都出現土石流「500人受災8人死亡」

在港工作陸人需繳稅回大陸　中資公司發公告催申報「稅率遠超香港」

香港爆第三波疫情！老人院3天破30確診　衛生官員：防疫已經失守

萃取蓮精華！東森自然美「打造嫩白肌」　新電商品牌亮相

東森自然美給妳女神美肌！　NB-1標靶系列「體驗爆滿」

為了趕去唱KTV！　男「亂刀砍死」2名防疫人員...今日被執行死刑

港版國安法危害人身安全　陸委會：審慎評估前往或過境陸港澳

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

陸華南水災未波及台商　陸委會：盼受災民眾重建家園

馬英九拿反滲透法類比港國安法　陸委會點出關鍵差異

陸委會擬檢討公務員赴港澳機制　強調駐港機構合乎規範

中國南方豪雨成災　湖北貴州都出現土石流「500人受災8人死亡」

在港工作陸人需繳稅回大陸　中資公司發公告催申報「稅率遠超香港」

香港爆第三波疫情！老人院3天破30確診　衛生官員：防疫已經失守

萃取蓮精華！東森自然美「打造嫩白肌」　新電商品牌亮相

東森自然美給妳女神美肌！　NB-1標靶系列「體驗爆滿」

為了趕去唱KTV！　男「亂刀砍死」2名防疫人員...今日被執行死刑

港版國安法危害人身安全　陸委會：審慎評估前往或過境陸港澳

中職／陳偉殷不加盟中職　吳志揚說明：希望可以降溫

超Q彈鱘龍魚珍奶！精選全台四大農村廚房　必吃超濃郁茶香烏龍麵

THE9剛出道1個月！《青春有你3》又宣布開跑「選新男團」　粉絲傻眼開炮

誤認為菲律賓人⋯阿伯「她聽不懂啦」　歌手阿爆當場撂台語

買中天3個月狂漲11倍！網一看持股明細嘆「可憐阿」　他自爆穩賺計畫

台版格林童話場景！花蓮「麥區火柴盒」民宿7百坪莊園　開價2550萬元求售

吳卓源再曝光個唱嘉賓！導演崩潰「台上滿出來了」

U18亞青第二階段名單出爐！6大物準備選秀

無照撞死騎士改名拒賠百萬！80歲外婆哽咽道歉　屁孩母養8口嘆：會慢慢還清

T3BA六都百萬爭霸賽　7月11日台中場點燃戰火

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

教授約炮3女！鹹濕對話學生全看光

邪教吸金3438萬　雙修女信徒瘋狂墮胎

陸20世紀最大洪災！所有「豆腐渣工程」全垮

三峽大壩洩洪下游慘狀曝光：不要隨便摸電線桿

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血

深夜大雨他狂敲門！村民嚇報警…真相傻眼

浙江水庫9孔洩洪！30萬人受災

榨汁機倒熱水「女模炸成豬頭」

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

江西洪水5秒沖垮一棟別墅！

26歲清秀女「母胎單身」　一個秘密藏了12年

更多熱門

相關新聞

陸委會：審慎評估前往或過境陸港澳

陸委會：審慎評估前往或過境陸港澳

針對港版國安法以及43條實施細則，陸委會副主委兼發言人邱垂正9日例行記者會上指出，該法以言入罪，無限上綱及全球適用的規定，令外界為之驚愕並高度質疑。他呼籲國人審慎評估前往或過境陸港澳行程，留意個人人身安全。

韓國有反對《港版國安法》？

韓國有反對《港版國安法》？

紐西蘭宣布：重審對港關係

紐西蘭宣布：重審對港關係

港版國安法「寒蟬效應」已成形

港版國安法「寒蟬效應」已成形

澳宣布延長港人簽證5年　允諾永久居留

澳宣布延長港人簽證5年　允諾永久居留

關鍵字：

陸委會邱垂正港版國安法港區國安法國安法北京一國兩制

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

蕾菈立遺囑道歉父母親！

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面