陸委會擬檢討公務員赴港澳機制　強調駐港機構合乎規範

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

港版國安法的實施受到國際關注，對於我駐港機構的人員安全，陸委會副主委兼發言人邱垂正9日指出，長年以來駐港機構均符合雙方規範，沒有逾越份際，呼籲相關單位勿輕舉妄動破壞台港與兩岸關係。至於公務人員前往港澳，陸委會除了呼籲提高警覺，也表態，會針對相關後續機制做必要檢討。

總統蔡英文日前指示國安團隊及相關部會，密切關注港版國安法，若對台灣造成傷害或有不合理的現象，考慮採取反制措施。行政院發言人丁怡銘9日指出，公務員赴港本來就有內部規定，港版國安法訂定後，相關赴港的提醒、宣導或是限制規範，會再與陸委會進行必要討論。

陸委會副主委兼發言人邱垂正9日在例行記者會上就此事做出回應。他表示，政府對公務人員赴港澳已有相關的規範，針對港版國安法以及相關實施細則的實施，政府也已有所因應，陸委會會適時提醒公務人員注意相關的安全問題。

▲港版國安法引起國際社會疑慮。（圖／路透）

至於公務員赴中國大陸跟港澳，邱垂正指出，過去針對三地的規定是有所區別，不過，在港版國安法實施後，陸委會會提醒相關公務人員赴港澳也要提高警覺，「後續相關的機制，我們也會做必要的檢討。」

另外，對於我駐港機構的人員安全，邱垂正表示，陸委會多次聲明，關心香港的情勢，但從未介入。駐港機構，更是經過雙方換文同意，提供民間交流服務的機構，「長年以來，都符合雙方的規範，從來沒有逾越份際，相關單位切勿無限上綱，輕舉妄動破壞台港跟兩岸關係。」

他強調，我方的反制措施，將視情況而定，政府對港政策是通盤審酌，香港與兩岸情勢、中共與港府的作為以及主要國家政策動向等因素，將持續密切關注港版國安法實施對香港情勢的影響，檢視現行的法規，評估依法適時進行必要的應變措施。