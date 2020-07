客運貼告示「垃圾帶下車！」貼心附韓文　正妹一看尷尬了：變成邀請啦

▲不是韓籍旅客沒水準,而是該句韓文就是「請在公車上丟垃圾」。(圖/馮筱芹授權使用)

網搜小組/鄺郁庭報導

大眾交通工具上一定會看到提醒標語,像是禁止丟垃圾等等,也會貼心印上翻譯給國外遊客看。中韓女翻譯馮筱芹日前就在粉絲專頁貼出照片,只見她拍下客運上一張提醒標語,上面寫著「請將垃圾隨手帶下車!」並附上英韓翻譯。不過,這張公告卻可能讓韓國人留下垃圾,原因一公布,讓其他網友都笑翻。

馮筱芹貼出照片,只見告示上用中文印著「請將垃圾隨手帶下車!謝謝!」下面則是英文翻譯「Please take the garbage off the car」,再下一句是韓文「버스에서 쓰레기를 버려주세요」。

身為中韓翻譯的馮筱芹一看不得了,「嗯……如果某客運司機發現很多韓國人在車上丟垃圾,請不要覺得韓國人很過分,是你們的公告邀請他們在車上丟垃圾的」,原來該句韓文乍看之下,用字和文法都沒問題,但拼在一起卻變成「請在公車上丟垃圾」。

馮筱芹則私下告訴《ETtoday新聞雲》,她相信當初譯者不是故意翻錯的,因為句子本身用字、文法都沒問題,認為可能是當初溝通的時候有誤,也稱讚該客運願意為了方便韓籍旅客放上韓文公告是好事一件。看到貼文後,其他網友都笑炸,「翻譯真的不要亂用」、「哈哈哈哈哈哈傻眼」、「哈哈完全不是本意呀」、「昏倒!」