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三峽大壩前車之鑑？45年前板橋水庫潰壩「屍體多到埋不了」

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三峽大壩。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

中國南方地區連續超過一個月受到暴雨威脅，各地災情不斷，三峽大壩「潰壩」疑慮再度浮上檯面。其實過去中國也曾發生水庫潰壩的災難，1975年8月8日河南板橋水庫潰壩事件，當時造成了24萬人死亡，此事件很可能就是三峽大壩潰壩的預演。

1975年8月8日，由於超強颱風尼娜帶來的特大暴雨引發淮河上游大洪水，導致板橋水庫在內的62座水庫潰壩、1萬多平方公里受災，洪水淹沒了30幾個縣市、1780萬畝農田，導致680萬餘間房屋倒塌，縱貫中國南北的京廣線被沖毀102公里，中斷行車18天，影響運輸48天，經濟損失近百億元，死亡人數約24萬人，史稱「75.8」大洪水。

根據《三立新聞網》報導，「宅神」朱學恒透露，當時屍體非常多，「根本埋也埋不了，沖也沖不走！」、「你開著船過去，你會看到樹上有一大堆烏鴉，吃屍體的。」朱學恒表示，當時板橋水庫的潰壩，流速每秒僅30公尺而已，「如果這是到了三峽大壩，它是不是造成的損毀，會更為嚴重？」

微博日前瘋傳一篇分析潰壩具體傷亡的文章，內容寫到若三峽大壩全面潰堤，百餘億立方公尺的洪水將會在短時間內下泄，從水壩至長沙市之間沿岸會遭受洪水直接衝擊，災害損失慘重。

除了宜昌市之外，沙市、江漢平原、武漢、京廣、京九鐵路等都保不住，會一直影響至南京，「洪峰10小時內到武漢，1天內到南京。十幾、幾十公尺高的洪水沖垮建築樓房，很難想像民眾能逃出生天，淹死多少人恐怕都難以統計。」

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