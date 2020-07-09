大同董事改選單日股價蒸發49億元　小股東蔡玉真告林郭文艷「特別背信罪」

▲名嘴蔡玉真以股東身分控告大同公司董事長林郭文艷等經營層涉嫌特別背信罪。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

大同公司經營權成為未定之局，公司派上月底在股東會中，以刪除股東權等方式，排除市場派股東參選董事機會，今天經濟部駁回大同公司董事變更登記，大同小股東、名嘴蔡玉真「忍了9天」，下午到台北地檢署，按鈴控告董事長林郭文艷、法務長趙安、股務處主管王隆潔3人害公司單日股價蒸發49億代價，涉嫌特別背信罪。

大同上月30日召開股東常會，最終由公司派勝出，取得6席一般董事及3席獨立董事，但因投票過程中，有超過半數的表決權被刪除等爭議，除投保中心已經向台北地院提出民事訴訟外，經濟部7月9日也以大同公司無權自己刪除表決權、股東會出席未過半等理由，駁回大同請求變更董事登記。

▲林郭文艷被指控舉行違法股東會導致大同公司單日股價蒸發49億元。（圖為資料照／記者陳心怡攝）

蔡玉真認為，惡意違法拒絕股東報到等行為，導致公司耗費大筆金錢招開的股東會無效，更導致股票被打入全額交割股，單日股價跌停，市值蒸發49億元，讓全體股東付出慘痛代價，因此控告治理階層的董事長林郭文艷、法務長趙安、股務處主管王隆潔等3人涉犯特別背信罪。

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