500萬張「250元農遊券」今下午3點開放登記！使用期限60天

▲香格里拉農場。（圖／IG@lilianwang_tw提供）



記者許展溢／台北報導

農委會今（9日）下午宣布推出「三倍券+農遊券」，砸12.5億，為疫後振與農產業及農漁村旅遊，配合行政院振與方案，集結農會、酒莊、茶莊、森林遊樂區及休開農場等場域，加碼推出500萬張，每張面額250元的農遊券，申領程序簡單，從今下午3點起即可上網登記。

農委會表示，農遊券使用不分平假日，但不找零，凡持有身分證國民或擁有居留證之非本國籍配偶ㄝ都有資格上網登記抽籖領取電子版農遊券，登記時間為7月9日下午3點起開始至7月18日晚間11點59分截止，並分別於7月14日及7月19日中午12點，以電腦亂數分二梯次抽出500萬份，並於抽籤當日以手機簡訊通知中獎人票券連結。農遊券需在簡訊通知後60天內使用，務必注意使用時間。

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▲▼農委會宣布推出農遊券。（圖／記者許展溢攝）



輔導處說明，250元消費折扣券採電子式，會開設疫情專區，民眾只要上網登入自己的身份字號和手機號碼，就會取得一組簡訊連結，打開會是一個 QR Code，屆時憑此條碼可在全台各景點使用。另外，考量小朋友和老人家可能沒手機、不會操作，會開放每一支門號，可以輸入最多3組身份字號，讓家人幫忙領取。

▲農委會宣布推出農遊券。（圖／記者許展溢攝）

農委會強調，希望國人一起使用農遊券加三倍券，增加農村旅遊商機及農產品銷售效益，預期帶動農業旅遊等產值超過50億元，加上三倍券的消費，可以幫農民、農村及農業帶來超過200億元以上產值。更多三倍券加農遊券優惠商品及農遊券領用資訊，可以到農業易遊網的農遊券專區查詢。

另外使用三倍券、農遊券還有好康三重送，農委會指出，第一重國人到農業場域購買限定優惠商品，每滿1500元，農委會再加贈農遊券1張，送完為止。第二重使用農遊券消費加碼抽獎活動，第三重在部分農遊券合作業者場域消費，享滿千送百優惠。這些精選優惠組合及行銷好康活動，會隨季節、產季持續更新，所有資訊一樣都可以至農業易遊網「三倍券十農遊券」專區看看。