直擊大船入港！比高雄85大樓還長　「全球最大貨櫃輪」首航高雄港

▲▼最新世界排名第一的貨櫃輪「韓遠格但斯克輪」9日首航高雄港。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

全球噸位最大的貨櫃輪「韓遠格但斯克輪」（M/V HMM GDANSK）於2020年7月9日上午7時首航高雄港，並停靠在第六貨櫃中心碼頭，目前正進行裝卸作業，預計當天晚間10點半左右駛離，這也是繼2016年「班傑明富蘭克林」貨櫃輪（總長399米）後，另一艘首航高雄港的巨型貨櫃輪。

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台灣港務公司董事長李賢義表示，為滿足大型船舶入港需求，港埠需有高效率的港勤及碼頭服務，更需引水人專業的領港作業，今日全球最大貨櫃船首航高雄港，便是對高雄港的作業效率的最佳肯定。未來高雄港將朝硬體建設、營運規劃和行銷策略三大方向進行升級，洲際二期計畫第七貨櫃中心預計2022、2023年完工，再加入五座水深18公尺的深水碼頭共同投入營運，持續塑造優質、健全的港埠經營環境，與航港業者攜手合作，為我國經濟發展注入源源不絕的成長動能。

「韓遠格但斯克輪」船籍為巴拿馬籍，預計投入THE聯盟歐洲航線(含大陸)，該船舶長達399.9米、船寬61米，總噸228,283公噸，可裝載貨櫃量23,964TEU（TEU：20呎標準貨櫃），該輪預定航行釜山-寧波-上海-廈門-高雄港－香港－鹽田－蘇伊士運河－鹿特丹─漢堡－安特衛普－倫敦－蘇伊士運河─傑貝阿里─新加坡－鹽田－香港－高雄港等港。