房租錢被偷！江蘇男苦追三公里撞斷竊賊腿　遭控「故意傷害」

▲江蘇南通一名孫姓男子錢包被偷後，開車追趕小偷。（圖／翻攝自看看新聞）

記者陳政錄／綜合報導

近日大陸江蘇一名孫姓男子錢包被偷後，因心有不甘，立刻開車追逐騎著電動車的竊賊，在苦追3、4公里後，將其撞倒在地，造成左腿骨折，最後雙方均被警方帶走。警方透露，雖法院還沒有做出判決，竊賊也對偷錢包一事供認不諱，但孫某仍因涉嫌故意傷害，被依法採取取保候審。

據《看看新聞》報導，孫某於上月26日，開車到江蘇南通的河邊「洗蚯蚓」，結束後回到車上發現錢包不見了，裡面裝著面額1000多元人民幣，準備用來繳房租的現金也不翼而飛。

▲孫某錢包內的現金，準備用來交房租。（圖／翻攝自看看新聞）

孫某四處查看後，發現一名鬼祟男子正要騎電動車離開，聽到他的喊聲還加速逃跑，所以立刻開車追趕，大概3、4公里後，將小偷撞倒在地；當地監視畫面也顯示，當天上午10時許，一輛白色轎車緊追一輛電動機車，最後在一個路口發生衝撞，電動車車主倒在路邊並流血。

《紅星新聞》報導，南通市公安局老壩港邊防派出所的一位民警透露，孫某是外地人，在當地做小生意，家裡經濟困難欠下不少債務，母親還是植物人。另根據警方偵查，孫某開車追趕時，本意不是想撞傷嫌疑人卞某，而是想讓卞某停車，好拿回自己的錢。

民警坦言，嫌疑人卞某事當地慣犯，有5、6次竊盜前科，但至於孫某是否為正當防衛、防衛過當，由於傷情鑑定還沒出來、法院還沒有判決，所以事發後，轎車駕駛員孫某因涉嫌故意傷害，被依法採取取保候審。

▲小偷（紅圈處）被撞後，電動車和人倒在路邊。（圖／翻攝自看看新聞）

此訊息一出後，引發不少大陸網友討論，有人認為小偷雖然可恨，但也有合法的人身權利，但也有人說小偷所偷的，可能是人家的救命錢，遇到這種情況「誰不跟你急阿?」

陸媒報導還引述泰和泰律師事務所趙莉芸說法，她表示，若孫某為了逼停卞某拿回財物，造成了卞某輕傷的後果，個人傾向於認為孫某的行為屬於正當防衛，不應負刑事責任；若卞某的傷情屬於重傷，則應對孫某的行為進行更為細緻的判定，最終，存在被認定為防衛過當的可能。