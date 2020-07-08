長榮家族內鬥「弟弟派」再敗訴！提撤銷股東會決議之訴遭駁

▲長榮集團第二代次子、三子等人，不滿柯麗卿擔任董事長，提出民事訴訟，二審仍敗訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團家族兄弟內鬨持續發燒！已故創辦人張榮發的次子張國明、三子張國政不滿大哥張國華力挺的老臣柯麗卿，拿下「長榮國際股份公司」董事長職務，因此2名弟弟聯手提起「撤銷股東會決議」之訴，並聲請假處分。法院先前已經駁回假處分，一審也判決敗訴，2名弟弟上訴二審，高等法院8日二審仍判決敗訴。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世，而後大房的三個兒子為了爭產而分成兩派，其中「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦及柯麗卿、戴錦銓等人，「弟弟派」是張國明、張國華、與張聖皓父子等，2派間有不少訴訟糾葛。

本案因長榮國際公司去年2月11日召開股東會改選董監事，哥哥派中的柯麗卿拿下董事長職務，並在7席董監事中，拿下3董1監；至於弟弟派則以張國明的「祥陽慈善基金會」拿下1席董事、張國政以「政慧發展社會福利慈善事業基金會」拿下1席董事、張國政親戚謝國獻拿下1席監事。因此弟弟派提出多件訴訟，企圖扭轉本次股東會決議。

其中本案乃弟弟派提出後，聲明撤銷該次股東會決議，並聲請假處分，請求法院凍結董事長與董監事執行職務。一審台北地院審理後，認為假處分聲請無理由，因此駁回弟弟派的聲請；至於本訴部分，一審法院最後也以股東會的召集程序、決議方法，並未違反法令或章程，董事會由有權召集之人所召集，從而，股東會決議「推選柯麗卿為董事長」有效，駁回弟弟派之訴。

弟弟派上訴二審，高等法院審理後，8日宣判，仍認定一審認事用法並無違誤，駁回弟弟派之訴，本案仍可上訴第三審。