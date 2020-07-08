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「日月氣功」邪教吸金3438萬！教主陰陽雙修...女信徒瘋狂墮胎

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▲▼「日月氣功」邪教吸金3438萬！女信徒遭陰陽雙修...瘋狂墮胎。（圖／翻攝自微博）

▲邪教「日月氣功」活動基地之一。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

河南省漯河市49歲男子溫金路創立邪教「日月氣功」，23年來利用教主身分吸金819萬元人民幣（約新台幣3444萬元），還誆騙「陰陽雙修」能增加功力，洗腦性侵8名女信徒，導致多次懷孕墮胎。法院近日判決，溫金路須入監19年，罰金10萬元人民幣。

綜合陸媒報導，溫金路化名「金光道」，在河南創立「日月氣功」，宣稱2000年人類將面臨世界末日。經過多年經營，吸收250名以上幹部，信徒多達13萬人、遍佈29省分，斂財超過人民幣819萬元，除了用來建設組織基地、買車，也供溫金路揮霍。

溫金路自稱有特異功能，以氣功大師、老總身分自居，強調末日很快來臨，要求弟子們聽命、順從、積德，並以「發功祛病」等手法傳教、神化自我，甚至編造「陰陽調和」邪說，引導性侵8名女信徒，還有2人多次懷孕墮胎，另有3名女信徒遭強行猥褻。

▲▼「日月氣功」邪教吸金3438萬！女信徒遭陰陽雙修...瘋狂墮胎。（圖／翻攝自微博）

▲溫金路自稱大師，誆騙多名女信徒「陰陽雙修」。（圖／翻攝自微博）

信徒親友透露，信奉日月氣功的村民平時固定到某人家中聚集練功，他們深信練功治病，每個人都有自己的「秘笈」，只要雙腿盤起打坐，將兩手分別放在左膝、右膝上，想像左手托太陽，右手托月亮，有病就不用去醫院，百病自然痊癒。

為了強化信仰，溫金路自創「解信號」理論，聲稱如果身體出問題，就是該部位的信號被「制約」。為此，他還編寫《彌勒佛》、《放風箏》、《裝糊塗》、《開心竅》等100多首詩歌，向信徒強調：唯有認真傳唱、堅定思想信仰，才能解開信號制約。

期間，溫金路多次宣揚世界將迎來大規模災害和疾病，唯有跟著他修習「日月氣功」才能免於滅亡。2014年5月，他率先通知7省100多個信徒，稱「世界末日快來了，立即儲備生活用品，等候老總的安排」，然同一時間另一邪教案「全能神」爆發，他擔心遭官方查緝才不了了之。

▲▼「日月氣功」邪教吸金3438萬！女信徒遭陰陽雙修...瘋狂墮胎。（圖／翻攝自微博）

▲溫金路遭警方逮捕。（圖／翻攝自微博）

2017年4月8日凌晨，警方逮捕溫金路在內的26名邪教核心成員，溫坦承「我教的那些氣功都是假的，都是為了騙大家的錢財」。河南省漯河市中級法院審理後，認定溫犯下利用邪教組織破壞法律實施罪、觸犯強姦罪、強制猥褻婦女等罪，一審判刑19年，罰金10萬人民幣。

其餘被告人高麗紅、郭軍召、陳顯、溫利軍、曹俊霞、曹恆飛受教唆，參與邪教組織、散步迷信邪說，並招募成員發展組織，為邪教斂財，考量一干人等在判決前真誠悔罪，強調退出邪教、不再從事邪教活動，從輕量刑，皆判2到3年不等。

▲▼「日月氣功」邪教吸金3438萬！女信徒遭陰陽雙修...瘋狂墮胎。（圖／翻攝自微博）

▲2020年6月15日，河南省漯河市中級人民法院對溫金路等7人組織、利用邪教組織破壞法律案作出一審判決。（圖／翻攝自微博）

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