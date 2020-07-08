旅遊業重量不重質！林佳龍籲：要紓困也要轉型「才能獲社會支持」

▲林佳龍今日出席東管處記者會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

安心國旅上路，出遊人潮爆發，交通部長林佳龍表示，已委託運輸學會針對國道疏運進行檢討，預計下周結果報告就會出爐。另外，對於昨日引發爭議的言論，林佳龍表示，過去旅遊業多「重量」，如今遇到疫情衝擊，勢必要轉型為「重質」，且紓困方案也必須得到社會支持，因此才會強調業者必須自救。

林佳龍表示，端午連假期間國道塞爆，因此交通部委託運輸學會，針對國道交通疏導措施進行檢討，討論結果相當熱烈，基本上將從減量、分流來推動疏運，避免未來再出現國道車流爆炸情形。

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林佳龍7日指出，旅遊業除人助也要自助，交通部也尊重市場機制，若業者評估後決定退場，只要做好員工權益的保障，交通部就會支持。他強調，新冠肺炎疫情持續時間未知，因此交通部在疫情爆發初期，就展開紓困與振興規劃，同時呼籲業者轉型。

▲林佳龍呼籲業者要轉型，並強調交通部會全力協助。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，過去半年來業界共體時艱，沒有發生令人擔心的倒閉潮，因此必須將此危機化為轉型的轉機，因紓困方案已實施兩次，交通部還要再推出紓困3.0，這必須獲得社會支持，因此觀光業應在紓困同時轉型，提升競爭力是必須的。

林佳龍表示，市場上已有許多業者努力轉型，如雄獅旅行社、晶華酒店等，都推出跳島、郵輪等不同的精緻遊程。針對有心轉型的產業，交通部除有紓困方案協助外，也規劃300億元的前瞻計畫。

▲近期國旅人潮增加。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍說，過去觀光產業過度競爭，市場上多是「重量」，因此當下就改進入「重質」，畢竟過度競爭的市場下，利潤就會減少，業者若願意轉型，交通部會全力協助。

林佳龍表示，若業者評估後決定退場，交通部也尊重市場機制，協助提供「軟著路」照顧被遣散的員工，他強調，疫情衝擊下，旅遊業的進退場都是市場的機制，是不可抗力，交通部的政策也須從紓困逐步走向振興，才不會讓外界認為「我們一直停留在紓困」。