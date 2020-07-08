僅2成青年會求證新聞　金車調查：衛生資訊、政治政策假訊息最常收到

▲金車調查發現，有一半青年表示收過假訊息，但只有兩成多會主動批判求證。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

在數位時代浪潮裡，大量資訊轟炸著每個人的日常。根據金車文教基金會調查發現，有一半青年表示收過假訊息，但只有兩成多會主動批判求證（24.1%），更僅不到一成會經常使用查證平台確認訊息真假（3.8%）。金車指出，媒體識讀成為全民皆須具備的素養能力，根據調查發現，八成青少年自評媒體素養分數及格 (80.9%)，平均分數為74.1分，可見多數青少年有自信成為具媒體素養的閱聽人。

金車總幹事曾清芸說明，媒體報導是青少年獲得資訊的主要管道，近九成青少年知道廣告贊助商或政治立場可能會影響新聞內容(89.6%)，但只有兩成多會主動批判求證(24.1%)。而在閱讀媒體資訊時，青少年通常會從新聞標題(43.8%)、內容合理性(31.8%)與媒體單位(24.2%)來判斷訊息真實性。

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曾清芸表示，五花八門的龐大資訊在社群平台被轉載分享，七成青少年最常閱讀的資訊平台是電視(73.8%)，接下來分別為Facebook(50.0%)和Instagram(29.2%)，在眾多資訊來源中，高達六成五青少年最信任電視(64.7%)，其次為報紙(20.6%)。而青少年最常收到的假訊息是詐騙資訊(19.3%)，其次分別為衛生醫療(19.2%)和政治政策(18.8%)。

▲金車指出，媒體識讀需要成為全民皆須具備的素養能力。（圖／記者崔至雲攝）

曾清芸說，青少年在自評媒體素養上給自己較高評分，充分展現識讀及媒體訊息掌握度上的自信。期待身於數位時代原住民的青少年，能培養媒體素養知能，在捍衛言論自由前提下，亦能提升辨別假訊息能力，以建構知識鷹架、思辨媒體訊息，阻斷散播不實消息，成為負責任的自媒體。

北新國小老師張嘉倫認為，具備媒體素養能力的青少年，不單能從媒體中獲取適用資訊，更能理解媒體資訊為人為產製結果，值得關注的是青少年雖理解媒體侷限性，但缺乏進一步檢證資訊正確性、分析可靠性與評估立場性的實踐力。

張嘉倫也表示，當青少年普遍缺乏積極的檢證能力時，卻發現學童年紀越小越具媒體素養自信，及青少年最愛轉傳國內外新聞時事，不禁讓人擔憂青少年未經查證就彼此轉傳，容易成為假新聞的流竄場域或有心人士操弄風向的對象，希望能喚起社會大眾對於青少年接受媒體素養教育之重視。

此項調查於五月進行問卷施測，針對全台灣的國小、國中及高中職學生進行調查，總共回收網路問卷8,383份、紙本1,884份，共計有效問卷10,267份，在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差，施測後資料以統計套裝軟體進行統計分析。