亂傳北斗鎮長夫妻帶團遊土耳其挨告　造謠男陪罪「揪團吃肉圓」獲不起訴

▲施男在臉書公開道歉。（圖／翻攝自臉書北斗小鎮大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣施姓民眾，3月間散佈北斗鎮有遊土國旅行團返台居家檢疫的假消息，還殃及北斗奠安宮旁商圈店家的生意，使得鎮長李玄在夫妻深受其害氣得提告，事後他深感懊悔，不僅親自到公所道歉，還po文向全北斗鎮民賠罪，甚至揪團吃肉圓、買伴手禮，鎮長才撤銷告訴，整件事才落幕。

鎮長李玄在與楊麗香(前北斗鎮長)夫妻2人，當時看到施男傳的假訊息，簡直氣炸了，她還委屈的說，我真的已經有3年沒有出過國，為了讓全鎮民信服，楊麗香只好在臉書說「我一直在北斗，有智慧的北斗人，絕對不會相信，在這疫情嚴峻的時期，一再提醒、宣導大家做好防疫工作的，麗香，豈可能帶隊出國旅遊⋯」，還po出為民服務的圖片來證明，po文一出，網友也說，這真的大誇張了，亂說真的會引起恐慌，真的要謹言慎行，遂與李玄在到警局提出告訴。

▲北斗鎮長李玄在公布假訊息。（圖／ETtoday資料照）

亂傳訊息的施男一聽被鎮長夫妻告了，親自登門道歉，請2人務必要原諒他莽撞的行為，鎮長更要他提出振興經濟的想法，施男在臉書po文請北斗的鄉親要諒解他，還帶朋友一起去吃肉圓買伴手禮，李玄在才撤回誹謗告訴，獲得檢方不起訴處分。

►活化票券，換東森幣加碼1.5倍